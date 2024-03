Va a cenar a un restaurante, deja una reseña y esta es la contundente respuesta del dueño: "La próxima..."

Cada vez en lasreseñas de Googleencontramos más críticas y opiniones sobre restaurantes, aspectos que nos parecen para valorar a bien o incluso puntos a mejorar. No es de extrañar, pues muchos clientes se lanzan a publicar cosas que les han disgustado. Podemos encontrar reseñas de todo tipo sobre los locales de una ciudad. Aunque la mayoría de sitios se esfuerzan por contentar al público y recibir buenas opiniones, no es raro que a veces reciban una mala reseña. Y es que, la falta de empatía en numerosos clientes cuando acuden a estos establecimientos, es algo que enfada mucho a los camareros.

Eso sí, hay veces que lo único que buscan con estos comentarios es hacer daño al negocio, cuando lo único que puede hacer después es ofrecer una respuesta contando su versión. La cuenta de X @soycamarero, suele compartir historias que tienen lugar en la hostelería y que indignan a muchas de personas.

Un camarero revela qué hay detrás de las reseñas negativas de Google: más de 100 euros Una cuenta de Twitter dedicada al sector de la hostelería ha publicado la verdad que hay tras las reseñas de internet Redacción Digital 21 dic 2022 - 18:48





Esta vez le ha tocado a este dueño de un bar. Desconocemos la localización del mismo, pero sí hemos podido saber que un cliente puso una mala reseña, algo a lo que cualquier usuario tiene derecho. Ahora bien, no lo tiene si ni siquiera llegó a consumir en dicho local.

Va a cenar a un restaurante, deja una reseña y esta es la contundente respuesta del dueño

El 'cliente' en cuestión hace una reseña negativa de tan solo una estrella en la que asegura que la experiencia en este bar fue "lamentable". Además, agregó que el camarero era "desagradable" y la comida "mediocre". Finalmente, agrega: "No volveré". Una reseña que cualquier otro dueño habría entendido de saber que podría ser cierta, pero que en este caso se negó a admitir la crítica.





"¿Mediocre la pizza que trajiste?", estalló el propietario. "Lamentable es que exista gente como ustedes. Desagradable fue la palabra que usaron mis clientes al ver su actitud, que a pesar de avisarles de que no pueden traer comida fuera de un restaurante no solo trajeron una, sino dos veces pizza de diferentes marcas, creyéndose listos", continuó el dueño, quien no iba a dejar que una persona que ni siquiera había consumido en su local, se dignara a reseñarlo negativamente.

"Encima de chulo, amenazándome en la barra por avisarle que le iba a cobrar por traer comida de fuera en la segunda oportunidad. Que no vuelvas es lo mejor para mi bar. La próxima si quieres comer al sol, andate al campo. Saludos", concluyó el hombre.





El mensaje ha tenido todo tipo de respuestas, todas ellas a favor del dueño: "Encima, con toda la maldad, se atreve a poner una mala reseña... Desde luego, un sinvergüenza como poco", asegura uno.





Otro propone: "Una app en la que los camareros puntúen a los clientes. Y tener derecho a admisión en base a la puntuación. Que comportarte como un niñato tenga consecuencias".









Otro seguidor considera que el modelo de las reseñas debería cambiar para no perjudicar a muchos locales de hostelería: "Yo por esto opino que las reseñas deberían de hacerse dentro de los bares/restaurante por medio del personal, y no cuando uno quiera. Con gentuza como esta, y los que enviar reseñar por aburrimiento, arruinan la reputación de muchos establecimientos".









La surrealista reseña de un joven por lo que vive su novia en una comida de empresa

Esto ocurrió hace unos meses, cuando un hombre hizo una reseña en nombre de su novia. "El otro día fue mi pareja de comida con la empresa, mesa reservada en principio y mira por donde se fue a sentar en una silla que estaba sucia de chocolate", puede leerse en dicha reseña. Lo ocurrido no acababa ahí, pues el pantalón se le echó a perder.

"Ahora está todo el día quejándose porque eran sus pantalones favoritos", denuncia la persona que escribió esta queja. Por ello, se ha dirigido expresamente a las personas encargadas del establecimiento, pidiéndoles que vigilen este tipo de hechos "porque ustedes no tienen que aguantar todo el día sus quejas".