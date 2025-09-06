Cierra su bar de San Roque y la exigencia de un cliente le hace confesar la verdad detrás del cierre: pocos lo esperaban

Con la llegada del otoño, para el que realmente no queda tanto, muchos tenemos la mente puesta en esos pequeños respiros que ofrece esta época: escapadas de fin de semana, puentes o simplemente la tranquilidad que sigue al ajetreo de este mes.

Puede que ya estés planeando tu destino otoñal ideal, o quizás aún tengas que esperar un poco más. En cualquier caso, el cambio de estación ya se nota, y no solo en las temperaturas.

Sea como sea, seguro que te ilusiona ese momento en el que por fin puedas desconectar del ritmo diario y recargar energías con nuevos paisajes, planes tranquilos y el aire fresco propio de estos meses. Y no importa el lugar que elijas: seguro que encuentras la manera de disfrutar al máximo de esta temporada de otoño.

Y no solo hablamos de escapadas al campo o rutas entre hojas caídas, que también. Porque el otoño tiene sus propios placeres: una charla en una terraza cubierta con amigos o familia, acompañada de una bebida caliente o un buen vino, es igual de reconfortante que cualquier chapuzón veraniego.

Una acogedora terraza de cafetería o restaurante con mesas y sillas en un día de otoño.

Como bien sabes, los bares siguen siendo uno de los puntos de encuentro favoritos en España, especialmente en estos meses en los que aún se puede disfrutar del aire libre sin los agobios del calor propios del verano.

Eso sí, en otoño, aunque el ritmo se relaje un poco, sigue siendo común que muchos locales estén llenos, sobre todo durante los fines de semana. Por eso, muchos prefieren trabajar solo con reservas y recomiendan no ir sin cita previa.

A veces, es imposible encontrar una mesa libre y no queda más remedio que hacer otros planes. Y a veces, sin embargo, te encuentras con que el local está cerrado.

La verdadera razón de un cierre en San Roque

Esto ocurría en San Roque, en Cádiz, y lo recogía la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero. Más que nada porque, a través de una reseña, un cliente exigía la razón por la que un bar de tapas había decidido cerrar ese día.

Lo que no esperaba este cliente era que el propio dueño le contestase y le acabase confesando la verdad tras ese cierre temporal.

“A las 13:15 aún no habían abierto y tampoco se les esperaba. Muy mal” decía el cliente de muy malas formas.

Por eso mismo, el dueño le rebatía con una razón que nadie esperaba. “Disculpe las molestias, pero cerramos por defunción de la madre del propietario y fundadora del establecimiento” empezaba diciendo.

“Le pediría que eliminase la reseña y nos la ponga cuando tenga la oportunidad de comer en nuestro establecimiento” decía, mientras adjuntaba la noticia en un diario local del fallecimiento de la fundadora del establecimiento.

Una noticia que conmovía a muchos, ya que no daban crédito de la exigencia del cliente.

Lo que pasa al pedir la cuenta en Oviedo

La cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero se dedica a recopilar historias que tengan que ver con clientes y camareros, y todo lo que sea del sector de la hostelería. Así pues, ha recopilado la opinión de un cliente.

Este fue a un bar de Oviedo y, lo único que quería, era un café con leche. Así pues, una vez servido, decidió pedir la cuenta, pero, cuando llegó, se fijó en un detalle que acabó en una denuncia pública.

Y es que esta persona pidió que, en el café con leche, le sirviesen leche sin lactosa, ya que es intolerante a esta característica y, si la consume, corre peligro de intoxicarse.

Alamy Stock Photo Oviedo

Y aunque parece algo imposible, cuando llegó la cuenta vio que le habían cobrado un suplemento por pedir su café con leche sin lactosa. Así pues, decidía escribir en redes sociales lo que había ocurrido, a modo de denuncia.

“Si lo van a cobrar, que lo avisen. Me parece injusto, es una intolerancia, no un capricho, y la leche sin lactosa vale lo mismo que que cualquier leche. Además, esta era de marca blanca” comenzaba diciendo.