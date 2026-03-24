La piscina municipal ‘José Vinuesa’ será el escenario de los Juegos Escolares en el Medio Acuático

Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde encargado del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, junto a Lucille Bosson, responsable de Comunicación y Eventos de Campos de Granada; Antonio Gutiérrez, presidente del Real Club Náutico Motril; Miguel Ángel García Pozuelo, profesor del TSEAS del IES José Martín Recuerda; y Abel Cáceres Quiles, director deportivo del club, presentaron los Juegos Escolares en el Medio Acuático, un evento que se celebrará el jueves 26 de marzo a las 9:30 horas en la piscina municipal ‘José Vinuesa Tentor’.

Esta actividad, enmarcada dentro del XIV Premio ‘Campos de Granada’, propone un formato innovador que combina el aspecto lúdico con el competitivo, en el que distintos centros educativos competirán entre sí a través de pruebas que ponen en valor las habilidades en el medio acuático. Entre ellas, se incluyen desplazamientos, saltos, giros o dinámicas con pelotas, todo ello orientado a fomentar la educación física de base en el agua.

Durante la presentación, Daniel Ortega destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo integral del alumno. “Estos juegos representan una forma diferente de entender el deporte escolar, donde no solo se compite, sino que se aprende, se convive y se desarrollan habilidades en un entorno seguro. Desde el Área de Deportes seguimos apostando por propuestas que fomenten hábitos saludables desde edades tempranas”, matizó.

Lucille Bosson señaló que “se trata de una prueba muy bonita, con un gran ambiente, que combina deporte y diversión, y que además contribuye a promover hábitos de vida saludables entre los más jóvenes, que es uno de los principales objetivos de Campos de Granada”. Desde el Real Club Náutico Motril, Antonio Gutiérrez y Abel Cáceres pusieron en valor la colaboración entre entidades para hacer posible este evento. Gutiérrez destacó que “la unión entre empresas privadas, instituciones públicas, centros educativos y clubes deportivos es fundamental para sacar adelante iniciativas de este tipo, que tienen un impacto muy positivo en la formación de los jóvenes”.

Abel Cáceres explicó que el evento tendrá un carácter “muy lúdico y participativo”, señalando que desde el Club Náutico se encargarán de la parte técnica de la prueba, incluyendo el control de inscripciones, el cronometraje y el arbitraje. Finalmente, Miguel Ángel García Pozuelo destacó el valor educativo de la iniciativa, subrayando que “este tipo de actividades permiten al alumnado poner en práctica lo que aprende en el aula, enfrentándose a situaciones reales de aprendizaje. Es una propuesta muy innovadora que contribuye a su formación integral, fomentando la iniciativa, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades en un entorno distinto”.