De la gloria a la destitución: el Fibwi Mallorca despide al técnico Pablo Cano tras "diferencias irreconciliables"

El bombazo en el baloncesto balear se ha producido este martes con la destitución del entrenador del Fibwi Mallorca, Pablo Cano.

El técnico uruguayo ha dejado de ser el técnico del equipo según ha anunciado el club por diferencias con la dirección deportiva, es decir con Martí Vives.

"El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma comunica la salida de Pablo Cano como entrenador del equipo por diferencias irreconciliables con la dirección deportiva que nada tienen que ver con la trayectoria del equipo".

El comunicado del club especifica esas diferencias para desligar la decisión de la mala trayectoria con siete derrotas consecutivas. La imagen ante el Oviedo ya no fue buena, el equipo pareció roto y no fue capaz de competir como tenía acostumbrada a su gente. El Fibwi ha bajado mucho las prestaciones en esta segunda vuelta y no es el equipo que maravilló en la primera vuelta.

De hecho, de no ser por las nueve victorias el equipo estaría en peligro ahora mismo para mantener la categoría. Evidentemente, aunque no se ponga como argumento la mala marcha del equipo, esto es lo que lo provocad todo, como en cualquier club.

Se desconoce por ahora quién será el entrenador que afronte los siente partidos que restan hasta el final, empezando por el duelo ante nada menos que Obradoiro este domingo en Son Moix.

La noticia del despido del entrenador ha sorprendido a todo el mundo del baloncesto y la afición del Imprenta Bahía San Agustín.