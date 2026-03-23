Renault impone el traslado a Valladolid a 250 trabajadores de su planta de Palencia

La dirección de Renault ha comunicado este lunes al comité de empresa una reorganización en su planta de Villamuriel de Cerrato (Palencia). A partir del mes de julio, coincidiendo con la semana 28, la factoría pasará a operar en un único turno de producción de mañana. Esta medida implica la supresión del miniturno de tarde, que actualmente funcionaba solo al 20% de su capacidad.

La principal consecuencia de esta decisión es el desplazamiento de aproximadamente 250 trabajadores desde la planta de Palencia hasta la factoría de Valladolid. Por el momento, la compañía no ha concretado las fechas exactas en las que se producirán estos movimientos, que concentrarán la producción diaria en un solo turno.

Rechazo sindical a los traslados forzosos

La medida ha generado un rechazo inmediato por parte de la representación sindical. Desde el sindicato Trabajadores Unidos USO se ha criticado la posibilidad de que se efectúen traslados forzosos. El secretario general de USO en Renault, Pedro Parrado, ha manifestado su oposición, explicando que desde el sindicato quieren "dejar claro nuestro rechazo absoluto a cualquier tipo de movilidad forzosa que pueda afectar a unos 250 trabajadores que se van a ver desplazados".

No puede ser que una vez más sean los trabajadores quienes paguen las decisiones de la empresa que afectan de lleno a su vida familiar" Pedro Parrado Secretario general de USO en Renault

Parrado ha añadido que "no puede ser que una vez más sean los trabajadores quienes paguen las decisiones de la empresa que afectan de lleno tanto a su vida personal como a su vida familiar". Asimismo, ha señalado que, en plena negociación del convenio, se deberían buscar soluciones para evitar estas situaciones, poniendo sobre la mesa alternativas reales.

Los sindicatos denuncian que esta situación añade incertidumbre a la plantilla y piden a la empresa que priorice las soluciones voluntarias frente a cualquier medida obligatoria. La duración de este nuevo modelo de producción no tiene una fecha de finalización definida y queda a la espera de la llegada de nuevos proyectos industriales a la planta palentina.