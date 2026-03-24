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Juan Pericás, presidente del Playas de Calviá, sobre el proyecto de Marco Asensio: "Quiere recuperar el fútbol base"

El mandatario y ex jugador muestra la ilusión del jugador del Fenerbahce por hacer crecer al Playas y reconoce que estaba pendiente también de la lista de De la Fuente

Marco Asensio en la visita al fútbol base
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Joan Pericás

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

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