Dos policías y un taxista heridos tras un violento choque de madrugada en Palencia

Tres personas han resultado heridas, dos de ellas policías locales, esta madrugada en Palencia como consecuencia de una fuerte colisión entre un vehículo patrulla y un taxi. El siniestro ha tenido lugar en la intersección de la avenida de Santander y la calle Alonso París. Los tres heridos, los dos agentes y el taxista, han sido trasladados al Hospital de Palencia.

Los heridos atendidos son un varón de 31 años y una mujer de 30 años, agentes de policía. Al primero lo traslada la UVI móvil de Emergencias Sanitarias, y a la segunda, una ambulancia de soporte vital básico. La tercera persona herida es el taxista, un varón de 61 años, trasladado por una ambulancia de soporte vital básico. Todos ellos, al hospital Río Carrión.

Amplio dispositivo de emergencias

La Sala de Emergencias 1-1-2 ha recibido el aviso a las 00:36 horas, movilizando hasta el lugar a efectivos de la Policía Local y Nacional, bomberos y Sacyl. Los servicios de emergencias sanitarias han enviado una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico para atender a las víctimas en el mismo lugar del accidente.

La violencia del impacto ha dejado el coche de la Policía Local muy dañado, principalmente por un fuerte golpe frontal. La peor parte del impacto se la ha llevado la patrulla, siendo necesaria la intervención de los bomberos para poder gestionar la situación del vehículo.