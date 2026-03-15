Antonio San José, periodista: "El bipartidismo sale reforzado, desaparece la extrema izquierda, se estancan los regionalistas y se debilita Vox"

El periodista Antonio San José ha analizado el resultado de las urnas en el 'Especial Elecciones Castilla y León' de COPE, conducido por Jorge Bustos. Según su análisis, la principal conclusión es que los comicios han dejado "buenas noticias al bipartidismo", reflejando que la región es una "tierra de orden, de seguridad y de certidumbres" que se fía de lo que ya conoce.

San José ha explicado que los votantes de la comunidad ya "no quieren muchas aventuras", una idea que conecta con el eslogan utilizado por el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco. La estrategia, según el periodista, ha sido "vender certezas" en un momento social y político "muy convulso y muy alterado", por lo que "el bipartidismo no se puede decir que sea una vuelta, pero sí que ha tenido un cierto refuerzo".

La gran sorpresa de Vox

A pesar de este refuerzo de los partidos tradicionales, la jornada electoral ha estado marcada por el "debilitamiento claro de VOX", que se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la noche. Antonio San José ha subrayado que el partido no ha logrado cumplir con lo que vaticinaban los sondeos: "La sorpresa es que VOX no ha sido capaz de cumplir las expectativas que había anunciado". El análisis también apunta a una desaparición de la extrema izquierda y a un estancamiento de los partidos regionalistas.

El análisis sobre Vox se produce en una noche que, según apuntaba también en COPE el periodista Alejandro Requeijo, serviría para medir si el electorado de Vox penaliza o no el bloqueo en otras comunidades. La clave, según Requeijo, estaba en ver la fortaleza del PP frente a la derecha populista, ya que considera al partido de Feijóo como uno de los pocos de la derecha clásica en Europa que "no se deja engullir por la extrema derecha".

La división penaliza a la izquierda

En el bloque de la izquierda, tanto Bustos como Requeijo han coincidido en el efecto negativo de la división. Según los analistas, este espacio político será "prácticamente irrelevante" como "consecuencia de concurrir divididas". Este escenario implicaría la práctica desaparición de Podemos, mientras que Izquierda Unida "podría salvar los muebles".

Para Jorge Bustos, este resultado debería ser un mensaje claro para Moncloa. El periodista ha advertido que "fagocitar a la izquierda está muy bien, pero puede ser insuficiente" ante una política española que ya se mueve en una "lógica de bloques" y en una "derivada clara de derechización".

EFE El secretario general del PSOE Castilla y León y candidato a las elecciones, Carlos Martínez

Lectura en clave nacional

Si se confirman los pronósticos de los sondeos, el PP sacará pecho y hablará de un agravamiento del cambio de ciclo en España. Según el análisis de Requeijo, los populares buscarán presentar al PSOE como "una máquina de perder elecciones". El propio Requeijo destacaba la importancia de observar la "capacidad de aguante que tenga el PSOE" en la región, sobre todo tras los resultados de Extremadura y Aragón.