De una cosecha de remolacha con pérdidas a impedirle sembrar: el enfado de un agricultor en Castilla y León

Un agricultor de la provincia de León ha denunciado en COPE la situación límite que vive el cultivo de la remolacha. Tras una campaña para olvidar, que ha terminado con la recogida fuera de plazo y una producción muy por debajo de lo esperado, ahora se enfrenta a la decisión de la empresa azucarera de no firmar un nuevo contrato para este año. La justificación: que sus tierras son de 'categoría inferior'.

Una campaña caótica y ruinosa

La última campaña ha sido un desastre. Las lluvias retrasaron la cosecha, que debería haberse realizado entre octubre y noviembre, pero que en su caso no finalizó hasta hace apenas 20 días. 'Ha llovido bastante, cuando se pudo entrar en las tierras, estaban muy encharcadas, y luego ya no podían cargar los camiones', explica. Esta situación ha provocado que la campaña anterior se solape con la actual, con agricultores que todavía tienen remolacha pudriéndose en el campo a día de hoy.

El resultado económico es desolador. Con una producción de 52 toneladas por hectárea, muy lejos de las 90 que considera óptimas, las cuentas no salen. 'He tenido unos gastos de 40.000 euros en total para las casi 20 hectáreas', detalla el agricultor, quien calcula que, sin contar las ayudas, el balance será negativo. 'Posiblemente, deba dinero a la azucarera después de trabajar desde abril del año pasado hasta hace 20 días', lamenta.

Posiblemente, deba dinero a la azucarera"

Sin contrato por 'tierras inferiores'

Por si fuera poco, este año no podrá sembrar remolacha. Tras 15 días intentando contactar con el técnico de la azucarera, este finalmente le comunicó la decisión hace apenas una semana. 'Me dijo que me recomendaba no sembrar porque mis tierras son de categoría inferior y que las dejara descansar', relata el agricultor. La noticia llega en un momento crítico, 'cuando estamos ya avanzando la campaña de siembra en el regadío'.

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El agricultor se muestra perplejo ante esta justificación, ya que trabaja en un modelo de cultivo compartido donde la azucarera 'lo hace todo', desde los análisis de tierra hasta la elección de abonos y variedades. 'Si mi categoría es inferior, ahí está el técnico con sus análisis para que corrija esa categoría, porque el primer año eran muy buenas y el tercer año que lo han hecho ellos son muy malas', cuestiona. Considera un 'contrasentido' que se culpe al agricultor cuando él no interviene en los parámetros clave del cultivo.

El primer año eran muy buenas y el tercer año que lo han hecho ellos son muy malas"

Girasol y maíz como alternativa

Con poco margen de maniobra, el agricultor se ha visto forzado a buscar alternativas. Este año, en las hectáreas que antes ocupaba la remolacha, sembrará girasol y maíz de ciclos cortos, aunque reconoce que 'sembrar girasol en regadío no es rentable'. Es, según sus palabras, 'un año de transición' a la espera de ver cómo evoluciona la situación.

Alberto Sánchez, Coordinador Servicios Técnicos ASAJA Cádiz

El problema, según el entrevistado, es estructural. El cierre de la planta de La Bañeza y la concentración de toda la producción en la de Toro provoca que 'no pueda una planta moldurar lo que moldura, no da más de sí'. Esto genera retrasos y pérdidas, en un cultivo que 'era estratégico' para Castilla y León y que ha visto caer su producción 'un 50% o 60%'. 'Siempre el culpable es el agricultor', concluye con resignación.