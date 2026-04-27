Andrés Ocaña puntúa a los futbolistas del Betis en el encuentro ante el Madrid: Bellerín se corona en el Betis con un 10

El análisis del partido entre el Betis y el Real Madrid ha dejado un veredicto claro sobre el rendimiento de los jugadores verdiblancos. Las calificaciones individuales muestran una notable disparidad, con Héctor Bellerín como el gran protagonista con una actuación sobresaliente, mientras que otros compañeros, especialmente en la zaga, no han logrado alcanzar el aprobado.

La defensa ha sido una de las líneas más señaladas. Bellerín se ha llevado la máxima nota, un 10, gracias a un gol que "vale 90% de meterte el quinto". Sin embargo, la pareja de centrales titular, Bartra y Natan, ha suspendido con un 4 cada uno, generando una opinión contundente: "no me gustó la pareja de centrales en la primera parte". El guardameta, Álvaro Valles, también ha recibido un 4 por un fallo en uno de los goles.

La situación en la zaga ha mejorado notablemente con la entrada de Llorente por Bartra en el minuto 34. Su actuación ha sido calificada como un "partidazo espectacular", ya que "mejoró una barbaridad la defensa". En el lado opuesto, Marc Roca ha sido considerado "el peor del Betis" con una puntuación de 3.

Incomprensión en el centro del campo

En la medular, el rendimiento de Fornals y Amrabat ha sido muy positivo, con un 8 y un 7 respectivamente. A Fornals se le ha reconocido que "se partió la cara", mientras que la sustitución de Amrabat ha sido calificada como "inconcebible que lo quitara el entrenador", ya que ambos estaban siendo los mejores del equipo. Por su parte, Fidalgo y el recién recuperado Isco han obtenido un aprobado justo con un 5.

Delantera con poca pegada y un aprobado a Pellegrini

En la delantera, Antony ha recibido un 7 por su participación en las jugadas de gol, a pesar de un mal comienzo. No han tenido la misma suerte Abde y Bakambu, ambos con un 4, ni el Cucho Hernández, que se ha quedado con un 5. El análisis sobre Abde es que "decidió muy mal en los últimos metros". Finalmente, el técnico, Manuel Pellegrini, ha recibido un 6 como nota, justificado porque "tiene el 90% de la clasificación, quinto en la mano".