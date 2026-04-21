El certificado energético abre la puerta a ayudas de hasta 3.000 euros y rebajas en la hipoteca

La eficiencia energética se ha convertido en un factor fundamental en el sector inmobiliario. Así lo afirma Juan Luis Blanco, CEO de la consultora inmobiliaria Vallenova, quien subraya que el certificado energético ya no es un mero trámite, sino una puerta de acceso a importantes beneficios económicos para los propietarios.

Ayudas europeas de hasta 3.000 euros

Existe una línea de ayudas financiadas por la Comunidad Europea cuyo plazo de solicitud expira el 30 de junio. Según Blanco, estas subvenciones están disponibles tanto para propietarios individuales como para comunidades de propietarios que decidan acometer una rehabilitación completa del edificio.

Puede llegar a hasta conseguir un 40% del coste con un máximo de importe de 3.000 euros" Juan Luis Blanco CEO de Valladolid

Para una vivienda individual, la ayuda "puede llegar a hasta conseguir un 40% del coste con un máximo de importe de 3000 euros". Para acceder a ella, es necesario lograr una reducción del 7% de la demanda de calefacción y refrigeración o una disminución del 30% en el consumo de energía primaria no renovable. Actuaciones como el cambio de ventanas, aislamientos en fachada o la sustitución de calderas son algunas de las mejoras que dan acceso a estas ayudas.

Las 'hipotecas verdes' de la banca

Más allá de las ayudas públicas, la banca también premia la eficiencia. Blanco destaca la existencia de las hipotecas verdes, un producto que ofrecen las principales entidades a quienes compran viviendas con las calificaciones energéticas más altas (A o B).

Estos préstamos permiten "conseguir tanto la reducción o la no aplicación de comisiones de estudio o apertura y bonificaciones de los tipos de interés superiores al 0,10%", explica el experto. Es un incentivo adicional que se suma al ahorro a largo plazo en las facturas de suministros.

La obra nueva, a la cabeza de la eficiencia

En el caso de la obra nueva, la máxima calificación energética es ya la norma. Juan Luis Blanco señala que los promotores están desarrollando proyectos con calificación A y sistemas de alta eficiencia como la aerotermia o el suelo radiante, que proporciona tanto calefacción como refrigeración.