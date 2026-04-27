AVOI celebra una gran fiesta solidaria para llevar a niños con cáncer al Camino de Santiago

La Asociación de Voluntarios Oncológicos Infantiles, organiza este viernes, 1 de mayo, su segunda fiesta de la primavera en la Plaza de Toros de la Malagueta. El evento, que comenzará a la una de la tarde, tiene como objetivo recaudar fondos para llevar a niños en tratamiento oncológico a realizar el Camino de Santiago. La iniciativa, que ya se ha celebrado en 2019 y 2024, está prevista para junio de 2027.

La jornada contará con una barra solidaria, actividades para los más pequeños con magos y payasos en una zona de ludoteca, y un amplio cartel de artistas. Actuarán bandas como Free Soul Band, Sombra Doble, Efecto Doppler, La Despensa y Super 8, además de Antonino y DJ Toulalan. Las entradas tienen un precio de 20 euros para adultos y 10 para niños, y se ha habilitado una Fila 0 para quienes deseen colaborar.

Un viaje para el recuerdo

El proyecto del Camino de Santiago es una experiencia familiar en la que también participan los padres y hermanos de los niños. En la última edición, el grupo estuvo formado por 208 personas, de las cuales 60 eran niños oncológicos. Según explica el presidente de AVOI, Juan Carmona, la organización requiere "muchísimo esfuerzo, mucho dinero y con una gran logística" para llevar a cabo el viaje de nueve días.

Foto de familia en la presentación

La ruta elegida es el Camino Francés, desde Sarria hasta Santiago, por ser la que ofrece "mejores infraestructuras" y más facilidades para un grupo de estas características. Carmona destaca que para muchas familias "ese es el viaje de su vida".

Ese es el viaje de su vida"

Lecciones de vida y superación

A pesar de la dureza de la enfermedad, los niños demuestran una fortaleza admirable. "Hay algunos que nos dan unas lecciones impresionantes", afirma Carmona, quien recuerda la anécdota de un niño que le dijo: "Me voy contigo porque mi padre es que va muy lento". Aunque algunos, por su estado, solo pueden completar los últimos kilómetros, el presidente de Avoi asegura que "la mayoría lo hacen al completo".

Me voy contigo porque mi padre es que va muy lento"

Cartel de la fiesta

Apoyo mutuo entre familias

El viaje fomenta la convivencia entre niños que han pasado por situaciones similares en el hospital, creando un fuerte grupo de amigos. Carmona señala que, tras una dura etapa, los niños tienen energía de sobra e incluso "se ponen a jugar al fútbol".

Para los padres, esta experiencia también es muy valiosa. "Al final se hacen todos una piña", comenta Carmona. El entorno del Camino les brinda un espacio para desahogarse y liberarse, compartiendo historias que no se atrevían a contar durante la hospitalización. Es un viaje con una "gran parte espiritual" que sirve como terapia y apoyo mutuo.