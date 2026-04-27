DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 27 ABR 2026

El CD Extremadura se encuentra a un solo paso de la gloria. El conjunto de Almendralejo depende de sí mismo para lograr el ascenso directo a Primera RFEF en la última jornada de la fase regular, que disputará este domingo a las 12:00 horas en Linares. Una hazaña que parecía impensable hace unas semanas pero que, tras una nueva e impresionante remontada, el equipo tiene en su mano.

Una remontada para la historia

La situación actual es fruto de una temporada de superación constante, culminada con la última victoria ante La Unión. El Extremadura protagonizó 40 minutos soberbios para dar la vuelta a un 0-2 en contra y acabar ganando por 4-2. La primera parte del equipo fue mediocre y el planteamiento inicial, con Callejón de falso 9, no funcionó como se esperaba.

Sin embargo, los cambios introducidos por el técnico, David Rocha, cambiaron el rumbo del partido. La entrada de Maikel en la delantera y de Tala en el lateral izquierdo resultaron decisivas. El delantero provocó el penalti del 3-2, mientras que un centro de Tala originó el 2-2 de Zarfino.

ZARFINO, el jugador diferencial

En medio de la gesta colectiva, emerge la figura de Gio Zarfino. El futbolista se ha convertido en el alma del equipo, un jugador que "él solito levanta al equipo, que él solito se echa el equipo a las espaldas". Su capacidad para aparecer en momentos clave es fundamental, como demostró marcando el primer gol de la remontada.

Su influencia va más allá de lo futbolístico, aportando un carácter que contagia al resto y que infunde miedo en los rivales. "Cuando metió el primer gol, yo se lo decía a los compañeros que estaban alrededor, el Extremadura gana el partido", comentan desde el entorno del club. Su gol, llegando a marcar "desde el suelo", es el mejor ejemplo de su intensidad y fe.

Una final en Linares con la afición volcada

El Extremadura se jugará el ascenso en el campo del Linares, un rival que ya ha conseguido la permanencia matemática y no se juega nada. El partido, sin embargo, está rodeado de incógnitas, por la predisposición del rival para afrontar el partido. A pesar de ello, el director deportivo, Manuel Mosquera ha sido claro: "Lo más complicado, lo más difícil, es rematar la faena".

El club y la afición se movilizan para que el equipo sienta su apoyo en Linarejos. El campo del Linares se encuentra en obras, lo que limita el aforo, pero se espera un desplazamiento masivo de seguidores azulgranas. Incluso ha surgido un "mercado en redes sociales" de abonados locales que ceden sus asientos a los aficionados del Extremadura, conscientes de la importancia del encuentro.

Respecto al Linares, hay que comentar que la plantilla cobró una mensualidad pendiente antes del encuentro en Melilla.

El mérito de este posible cuarto ascenso consecutivo en cuatro temporadas de existencia es "tremendo", especialmente por la competitividad de un grupo con grandes equipos, presupuestos elevados y una gran masa social. El equipo ha demostrado una gran solidez, ganando el golaveraje particular a todos sus rivales directos, un factor que le permite ser líder empatado a 60 puntos con la Deportiva Minera.