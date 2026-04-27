Víctor Fernández puntúa a los jugadores del Sevilla ante Osasuna: un aprobado, catorce suspensos y un cero para el entrenador

La dolorosa derrota del Sevilla por 2-1 ante Osasuna ha dejado un rastro de valoraciones muy negativas sobre el rendimiento de la plantilla. El análisis individual de los jugadores refleja un suspenso generalizado, con solo un futbolista que consigue el aprobado. El portero, Odisseas, es el único que se salva de la quema con una nota de 7, gracias a que "antes de la prórroga ya había salvado el equipo" con "varias paradas de enorme mérito".

Una defensa superada

La línea defensiva es una de las más señaladas. Carmona recibe una de las peores notas, un 1, y se considera que está "cada día más fuera, no del Sevilla, sino de la categoría". Por su parte, Kike Salas y Castrín obtienen un 3 porque, aunque en general no tuvieron una mala actuación, "a la hora de la verdad, en el momento clave, fallan". Suazo, con un 2, es criticado por llegar "siempre tarde" y por ser "incapaz de parar los centros", hasta el punto de no haber taponado "ni un solo centro".

Un centro del campo intrascendente

En la medular, el panorama no es mejor. Agoume y Sow reciben un 1 al ser descritos como centrocampistas que "no saben leer, no saben ocupar los espacios", a pesar de su milagrosa intervención en el gol. Oso, con un 2, evidencia un bajón de rendimiento notable: "Se ha caído por completo". El único que logra un aprobado es Rubén Vargas, con un 5, al ser considerado "el único que tiene algo de calidad", aunque a veces resulte desesperante.

Delantera señalada y cambios sin efecto

En el ataque, Romero es calificado como "el más digno de los canteranos" y se le otorga un 4, reconociendo sus "dificultades con el gol". El autor del tanto sevillista, Maupay, se queda con un 2. A pesar del gol, se le critica por haber fallado una ocasión clara previamente y su fichaje se tilda de broma. "Es una broma que Maupay sea el refuerzo del Sevilla", sentencian las valoraciones.

Los cambios tampoco aportaron soluciones. Jugadores como Juanlu, del que se dice que no ha mostrado "evolución" en más de cien partidos, Gudelj, que estuvo "muy nervioso", o Akor, de quien se afirma que "no tiene los mínimos conocimientos de la élite", recibieron suspensos. Finalmente, el entrenador, Luis García, es el peor parado con una calificación de 0, reflejando la total desaprobación a su gestión del partido.