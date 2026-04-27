Córdoba blinda su Mayo Festivo y garantiza la seguridad en las Cruces

El Ayuntamiento de Córdoba y los sindicatos de la Policía Local han alcanzado un acuerdo clave para garantizar la seguridad durante el Mayo Festivo. El alcalde, José María Bellido, ha ratificado este lunes el compromiso de que "el pago de las horas extraordinarias adeudadas a los agentes del año 2025 será incorporado en la nómina del mes de mayo". Este pacto pone fin a la incertidumbre y asegura el normal desarrollo de las celebraciones.

Gracias a este entendimiento, queda desbloqueada la prestación de los servicios extraordinarios para las fiestas de mayo. Según ha informado el consistorio, "este compromiso sella un acuerdo que desbloquea la prestación de los servicios extraordinarios para las celebraciones del mayo festivo cordobés". De esta forma, las Cruces de Mayo contarán con el refuerzo policial previsto, que añade al despliegue ordinario 80 agentes el miércoles 29 de abril, 110 agentes el 30 de abril y el 1 de mayo, y 90 agentes adicionales el sábado 2 de mayo.

Un acuerdo para la ciudad

El alcalde José María Bellido ha agradecido "la buena disposición de los sindicatos para asimilar que por encima de todos está la ciudad y la seguridad ciudadana en eventos masivos". Ha recordado también que el pasado año ya se alcanzó un "buen acuerdo retributivo para la Policía Local que estamos intentando cumplir con todas las garantías".

La ejecución de los pagos presenta cierta complejidad, ya que, según ha detallado el primer edil, "se trata de ejecutar pagos individualizados, porque la situación de cada agente es distinta". A esta situación se suma "el reto que añade la implantación de un nuevo 'software' a través del cual se realiza el pago de las nóminas de todo el personal municipal", un factor que ha influido en los plazos.

Calendario de pagos

Bellido ha refrendado "el compromiso firme de ponernos al día en el mes de mayo con los pagos de horas extraordinarias pendientes hasta antes de la Semana Santa de 2026". Con determinación, ha afirmado: "Nos vamos a empeñar en cumplirlo".

Además, se ha establecido un horizonte temporal para los pagos restantes. El alcalde ha fijado "los meses de junio, julio y agosto como horizonte temporal para abonar los servicios extra de esa semana y los que se presten durante este mes de mayo". Bellido se ha congratulado de que los sindicatos Siplb, UGT, CSIF y CCOO hayan comprendido que "este gobierno municipal cumple con su palabra" y ha agradecido la disposición de los agentes para cubrir los eventos.

Dispositivo especial para las Cruces

En paralelo al acuerdo laboral, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes el Plan Especial de Tráfico y Seguridad de las Cruces de Mayo de 2026. El objetivo principal es garantizar un desarrollo ordenado y seguro del evento, haciendo compatible la fiesta con la convivencia ciudadana y la movilidad en la capital cordobesa.

El plan se inspira en el modelo implantado en 2025, que prioriza el control de aforos, la delimitación física de espacios y la prevención del consumo de alcohol en la vía pública. Como novedad, este año se incorporan nuevas medidas de seguridad en la zona del Vial Norte.

Para asegurar una coordinación efectiva, este martes se celebrará en la Subdelegación del Gobierno la Junta Local de Seguridad, copresidida por el alcalde. En ella se coordinará el dispositivo con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, el Ayuntamiento ha avanzado en la creación de la Oficina Técnica de Coordinación de Eventos, que servirá como punto de referencia para la gestión de incidencias.