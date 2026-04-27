La campaña de remolacha se alarga en Castilla y León por las lluvias: "Arrastras mucha tierra, provocas socavones"

La campaña de la remolacha de este año está a punto de finalizar, y lo hace más tarde de lo previsto. Según ha explicado Salomé Santos, directora del área agrícola de Azucarera, en una entrevista en COPE Castilla y León, la campaña ha sido “más larga de lo que nos hubiese gustado” debido a las intensas precipitaciones. Las lluvias obligaron a detener la actividad a finales de diciembre, y no se ha podido reanudar hasta principios de marzo, extendiendo la recogida hasta la primera semana de mayo.

🌱 𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗱í𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮 𝘆 𝗟𝗲ó𝗻🌱

Hoy celebramos no solo nuestra tierra y nuestras tradiciones, sino también a los/as remolacheros/as que con su esfuerzo y dedicación cultivan la remolacha que endulza nuestras vidas❤️#DíaDeCastillayLeón #Agricultura #Orgullo pic.twitter.com/WvitNFZUmz — Azucarera (@AzucareraES) April 23, 2025

A pesar de los contratiempos, los resultados productivos son positivos. En la provincia de León, se han alcanzado 20 toneladas más por hectárea que el año pasado, una “grandísima noticia para todos”, según Santos. Este dato confirma una “tendencia positiva en el incremento de producciones” tras un 2023 complicado, con picos de rendimiento que han llegado hasta las 147 toneladas por hectárea en siembras tempranas.

Respuesta a las críticas de los agricultores

A todos nos hubiese gustado abrir antes la fábrica, a todos, pero no ha sido posible" Salomé Santos Directora del área agrícola de Azucarera

Ante las quejas de algunos agricultores por el retraso en la recogida, la directora de Azucarera ha aclarado que la espera fue inevitable. “A todos nos hubiese gustado abrir antes la fábrica, a todos, pero no ha sido posible”, ha afirmado. Santos ha explicado que era necesario esperar a que el terreno estuviera suficientemente seco para que la maquinaria pesada no dañara las parcelas, una decisión en la que, asegura, “todos los agricultores estaban de acuerdo”.

Una vez reabierta la fábrica de Toro (Zamora), que necesita unas 19.000 toneladas diarias, la compañía ha gestionado el ritmo de arranque para evitar acumulaciones. Para ello, se ha reforzado la flota de camiones y se ha pedido a las cosechadoras que trabajen a un ritmo controlado, “precisamente para hacer que el tiempo en el montón de la remolacha sea el menor posible”.

La polémica por la no renovación de contratos

Son casos absolutamente puntuales, marginales, que no son representativos" Salomé Santos Directora del área agrícola de Azucarera

Respecto a la no renovación de contratos denunciada por Asaja, Salomé Santos ha lanzado un “mensaje muy positivo”. Azucarera ha contratado 9.400 hectáreas, una cifra similar a la del año pasado, pero con un crecimiento neto de 1.000 hectáreas en Castilla y León, que absorbe superficie que antes se sembraba en La Rioja y Álava. De hecho, más del 50% de esa superficie se encuentra en la provincia de León.

Según la FAO, prácticas como la rotación de cultivos, mejoran la salud del suelo, la infiltración y almacenamiento del #agua💧

🌱La remolacha👇

✅combate el cambio climático

✅contribuye a la #sostenibilidad

✅crea tejido social y económico en zonas rurales#DíaMundialdelSuelo💚 pic.twitter.com/VXf4OIjZbg — Azucarera (@AzucareraES) December 5, 2024

Santos ha confirmado que no se ha renovado contrato a 24 agricultores de un total de más de 750, calificándolos como “casos absolutamente puntuales, marginales, que no son representativos”. La decisión, explica, se debe a que “los rendimientos de esas parcelas son demasiado bajos”, lo que impediría al agricultor recuperar los costes del cultivo, una medida que busca también evitar que incurran en pérdidas.