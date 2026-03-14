Los candidatos de Castilla y León se refugian en la familia y el ocio en la jornada de reflexión previa a las elecciones

Este sábado, Castilla y León vive la jornada de reflexión previa a las elecciones a las Cortes. Es un día que los candidatos a la presidencia de la Junta suelen aprovechar para desconectar de la campaña y pasar tiempo con sus familias y amigos antes de la cita con las urnas de este domingo.

La agenda de Alfonso Fernández Mañueco (PP)

El candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha optado por pasar el día en la provincia de Salamanca junto a su familia y amigos. Por la mañana, ha desayunado con su familia en la capital salmantina y, al mediodía, tiene previsto comer con unos amigos en un pueblo de la provincia.

Carlos Martínez (PSOE), un día en Soria

Por su parte, el candidato del PSOE, Carlos Martínez, dedica la jornada a estar con sus seres queridos en Soria, la ciudad de la que es alcalde. Durante la mañana ha paseado por la ribera del Duero con familiares y amigos. Por la tarde, planea descansar y animar al equipo local, el Numancia de Soria, en su partido contra el Atlético Astorga.

Vinos y fútbol para Carlos Pollán (Vox)

En León, el candidato de VOX, Carlos Pollán, ha aprovechado el día para estar con su familia, con la que ha tomado unos vinos por el barrio Húmedo de la capital leonesa. La tarde la ha reservado para el deporte, acudiendo al estadio Reino de León para ver el partido de la Cultural Leonesa contra el Racing de Santander.

La jornada de Miguel Ángel Llamas (Podemos), marcada por un incidente

La jornada del candidato de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, se ha visto alterada por un incidente. Según ha denunciado en sus redes sociales, un hombre le lanzó un cristal cuando se encontraba con su hijo de tres años en una caseta de la formación. Llamas ha anunciado que presentará una denuncia de forma inmediata: "Hasta aquí hemos llegado", ha escrito.

"Ninguna impunidad para los agresores ni para quienes alimentan el odio y la violencia desde las televisiones y las tribunas de poder. Basta ya"

Tras el suceso, varias voces de su partido le han mostrado su apoyo. La eurodiputada Irene Montero ha defendido que no haya "ninguna impunidad para los agresores ni para quienes alimentan el odio y la violencia desde las televisiones y las tribunas de poder. Basta ya". A su vez, el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha calificado los hechos como "intolerables", afirmando que "se están traspasando todas las líneas rojas".