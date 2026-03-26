Salobreña da la bienvenida a la primavera con la tercera edición del Ombliguito Fest

Salobreña celebra este sábado 28 de marzo, a partir de las 12:00 horas, la III edición del Ombliguito Fest. El evento tendrá lugar en el renovado Parque La Fuente II, con una programación diseñada para ofrecer un día inolvidable con actividades para todos los públicos y dar la bienvenida a la primavera.

Novedades para los más pequeños

La principal novedad de este año es el OMBLIGUITO KIDS, una propuesta para el público infantil que incluirá un taller de chocolate impartido por personal de la fábrica La Virgitana. Además, los más pequeños podrán disfrutar de la visita de las guerreras K-POP, con las que podrán interactuar y fotografiarse.

Durante toda la jornada, el recinto contará también con atracciones infantiles, puntos dulces y un completo servicio de barra con tapeo, paella, bocatería, hamburguesas y bebidas.

Música y ambiente festivo

En el apartado musical, el sabor local estará presente con una actuación de flamenquito a cargo del grupo sevillano “Los Niños”. El ambiente continuará con la música de los DJs residentes Dj JBless y Dj Lahora, junto a las sesiones de los invitados Dj IVI, desde Motril, y el madrileño Dj Pablo García.

El Ombliguito Fest se ha consolidado como una cita imprescindible para dar la bienvenida a la primavera en Salobreña"

Desde la Concejalía de Fiestas, el concejal delegado ha invitado a vecinos y visitantes a sumarse a la celebración, afirmando que "El Ombliguito Fest se ha consolidado como una cita imprescindible para dar la bienvenida a la primavera en Salobreña". También ha animado a todos "a disfrutar de esta jornada pensada para compartir en familia y con amigos" y ha agradecido "el esfuerzo de los organizadores", cuyo compromiso hace posible el crecimiento del evento.