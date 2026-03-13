Día 15 de campaña: los candidatos enfilan la recta final acompañados de sus líderes en el cierre después de miles de kilómetros recorridos por Castilla y León

Última día de campaña para las elecciones autonómicas en Castilla y León que se celebrarán este domingo. Esta mañana por estos micrófonos de 'Herrera en COPE' ha pasado el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que no pactará con el PSOE de Sánchez y ha dejado este mensaje a VOX: cualquier pacto de gobierno debe ser para cuatro años.

Se siente con fuerza, y aunque, salvo sorpresas, el PP será en Castilla y León la fuerza más votada, el candidato Alfonso Fernández Mañueco ha conminado a los suyos a no confiarse. Convencido de que el gobierno en solitario es la mejor opción, espera obtener la mayor confianza posible este domingo y sólo en caso de necesitar a Vox para formar gobierno ya advierte a los de Abascal, no será un gobierno para cuatro días, sino para una legislatura completa. Cualquier otra opción, beneficia al sanchismo.

Sobre la posibilidad de pactos tras las elecciones, Mañueco ha recordado que con Vox ya ha gobernado, y recordamos que rompió la coalición de forma unilateral a mitad de legislatura. El presidente autonómico señaló que cualquier acuerdo futuro debería basarse en un documento claro que establezca las condiciones desde el principio.

El domingo se decide el modelo que queremos para #CastillayLeón. Frente al ruido y al enfrentamiento, vota futuro. Vota certezas. #AquíCertezas#ElDebateCyLTV pic.twitter.com/dHv6ARi3da — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) March 10, 2026

ILUSION

La vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, hizo balance muy positivo de la campaña electoral de su formación, que según apuntó ha centrado sus esfuerzos en “hablar de los problemas de Castilla y León por todas las provincias”. En su opinión, los votantes han podido descubrir “dos modelos antagónicos de hacer campaña: el de Carlos Martínez, cercano, con empatía, y propuestas desde y para el territorio; y el de Mañueco, un modelo agotado y fracasado, del pasado, que se resume en la dejadez más absoluta”.

UN PROYECTO SOLIDO

El candidato de Podemos a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, cerró la campaña electoral reivindicando el papel de su formación como la “única” que presentó un proyecto sólido para afrontar los principales problemas estructurales de la comunidad. Durante el acto, celebrado en la víspera de la jornada electoral del 15 de marzo, el candidato aseguró que el voto a Podemos servirá para “garantizar derechos, defender los servicios públicos y luchar contra la corrupción”.

Llamas hizo balance de las semanas de campaña y destacó que su partido llevó propuestas para abordar cuestiones como la despoblación, el acceso a la vivienda o la situación de los servicios públicos.

Este domingo cambiemos una sanidad de 'Cuéntame' por una sanidad pública avanzada y acorde a las necesidades de Castilla y León.



✔️ Mejorar las infraestructuras sanitarias.

✔️ Cuidar a los profesionales con mejores condiciones.

✔️ Invertir el 25% en Atención Primaria.… https://t.co/8uKCFpX35C pic.twitter.com/hIdcZoXXoD — Carlos Martínez Mínguez / ❤️ (@cmmsoria) March 12, 2026

LLAMADA AL VOTO UTIL

El candidato a la Presidencia de la Junta por Soria Ya, Ángel Ceña, llama al voto útil de los sorianos para cambiar “43 años de olvido institucional” por parte de PP, PSOE y Vox, “incapaces”, agregó, de aportar soluciones a los problemas de los sorianos.

Ceña criticó la gestión de los partidos que han gobernado la comunidad y el país durante las últimas décadas, y consideró que la despoblación que sufre la provincia es la consecuencia directa de esas políticas. “Es la consecuencia de 43 años de decisiones de estos partidos, de no acometer las infraestructuras necesarias y de no afrontar los retos de la provincia”, señaló para citar entre ellos la sanidad, los servicios sociales o las carencias de conectividad.

UPL cierra la campaña “con los deberes hechos” y el objetivo de conseguir un grupo parlamentario propio. Alicia Gallego, candidata de la formación, lamenta la “confrontación y ataques” entres sus adversarios y hacia los leonesistas. Gallego tiene muy buenas expectativas en Zamora y Salamanca gracias al trabajo de los candidatos, igual que en la comarca del Bierzo, donde dijo haber tenido también “una acogida muy positiva”.