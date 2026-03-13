De los mítines al descanso: Los candidatos por Soria eligen la familia, los paseos o el cine para el día de reflexión

Los candidatos sorianos a las elecciones autonómicas de Castilla y León dedicarán la jornada de reflexión al descanso "merecido" tras dos intensas semana de campaña. Los paseos por la Ribera soriana o el monte Valonsadero, el tiempo de familia, de amigos y de ocio ocuparán las horas del sábado después de un cierre festivo de conciertos y DJ en la capital soriana.

Un proyecto para que Soria crezca

La cabeza de lista del Partido Popular de Soria, Rocío Lucas, afronta las últimas horas de la campaña electoral con sensaciones "positivas". Lucas ha destacado que el equipo ha realizado una campaña muy cercana y de contacto directo con la gente, recorriendo los 183 municipios de la provincia.

Durante estas semanas, los populares han estado con diversos colectivos, han recogido propuestas y han transmitido tanto el balance del gobierno del presidente Mañueco como su programa electoral. "Hemos transmitido también cuál es nuestro programa, qué es lo que queremos hacer para que Soria crezca, para que Soria tenga oportunidades", ha afirmado Lucas. El objetivo, según ha explicado, es que Soria, junto con Castilla y León, "sea una de las 3 mejores comunidades para vivir".

La candidata popular Rocío Lucas pasará el sábado entre su pueblo natal Villálvaro, San Esteban de Gormaz y la capital soriana

La candidata ha señalado la buena recepción que han encontrado en toda la provincia. "Hemos encontrado recepción por parte de todos los puntos de nuestra provincia, nos han transmitido en qué cosas podemos seguir mejorando", ha comentado. Para Lucas, esta campaña ha sido "intensa y motivadora", y el objetivo ahora es "seguir trabajando y dando oportunidades a nuestra provincia".

Descanso en familia y agradecimientos

Para la jornada de reflexión de este sábado, Rocío Lucas ha optado por un plan personal y familiar. "Pues estaré en mi pueblo, con la familia, estaré por Villávaro, por San Esteban", ha adelantado. La jornada servirá para la "relajación" después de una campaña intensa.

Además del descanso familiar, Lucas dedicará parte del día a estar con su equipo de campaña para agradecer el trabajo realizado. "Agradecer todo el trabajo que ha hecho mi equipo de campaña y todos los que han estado apoyando", ha añadido. Previamente, el cierre de campaña se celebrará este viernes en la ciudad de Soria, con una carpa en la plaza de Herradores y un encuentro final con los ciudadanos.

el miedo a la burbuja de carlos martínez

En las últimas horas de una campaña electoral “muy intensa”, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha hecho balance de estas semanas. El dirigente del PSOE ha expresado su temor a caer en el error de una “burbuja” propia de la caravana, pero se ha mostrado convencido de que “el cambio se va a producir este próximo domingo”. Para evitar ese aislamiento, ha explicado que ha intentado salirse “de los espacios de confort” para tener encuentros más individualizados con diferentes colectivos y no perder el pulso de la calle.

El candidato socialista cerrará campaña al filo de la medianoche en Soria tras el último acto público en Valladolid

peores y mejores momentos de la campaña

El candidato socialista ha confesado que el momento “más duro” de la campaña fue tener que alterar la agenda para volver a Miranda de Ebro tras el asesinato de tres mujeres. Este hecho, ha dicho, le sirvió para poner sobre la mesa “algo que algunos quieren sacar de la agenda política”, como es la lucha contra la violencia machista. “La lucha contra la violencia machista es la lucha por la igualdad de las mujeres en la sociedad que hoy vivimos”, ha sentenciado.

En el lado opuesto, Martínez ha recordado momentos “dulces” y “potentes”, como el “grito de la comunidad autónoma clamando por más sanidad pública” en Valladolid, el encuentro con bomberos forestales en Sahagún o la reunión en Segovia con la “generación de mujeres invisibles que nos trajeron la democracia”. También ha destacado los encuentros con jóvenes en Valladolid que demandaban ser atendidos por la política.

600 kilómetros antes del cierre

La campaña culminará esta tarde con un gran acto público en Valladolid y un cierre final en Soria a medianoche. Carlos Martínez subraya que tras semanas recorriendo la comunidad, aún le esperan 600 kilómetros de carretera para el punto y final de la campaña.

balance de soria ya

El cabeza de lista de Soria Ya, Ángel Ceña, ha cerrado la campaña electoral con un balance "muy positivo" y encara con optimismo la cita del domingo. Ceña ha desvelado sus planes para la jornada de reflexión, que pasan por el descanso y la familia, y se ha mostrado confiado gracias a las continuas muestras de apoyo recibidas.

Ángel Ceña, candidato de Soria Ya, dedicará el sábado a la familia, a pasear y a disfrutar de una sesión de cine

descanso y familia para reflexionar

Preguntado por lo que hará durante la jornada de reflexión, el candidato soriano ha sido claro: "descansar, por fin descansar". Sus planes incluyen "darme un paseo largo por la mañana", "quizá ir al cine por la tarde" y, de forma especial, "estar con la familia". En este sentido, Ceña ha confesado que es algo que necesita: "que buena falta me hace, y a ellos también, que me echan de menos".➡️️

una campaña kilométrica y muy intensa

Ángel Ceña ha calificado la campaña como "muy intensa", un esfuerzo que se refleja en los 8848 kilómetros recorridos para visitar un total de 243 localidades de la provincia de Soria. El candidato ha querido destacar el "esfuerzo muy importante" realizado por todos los colaboradores de la plataforma ciudadana durante estas semanas.➡️️

Las sensaciones de cara al domingo son, en sus propias palabras, "muy positivas". Ceña fundamenta su optimismo en la respuesta de la gente. "El retorno que recibo por la calle es muy positivo, las muestras de cariño y de afecto y de ánimo son muy fuertes", ha declarado. El candidato concluye con rotundidad: "Tengo muy buena sensación".