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Ponferrada (León) viaja en el tiempo con su Festival de Música Antigua

El 'Fema Pons Ferrata' celebra su sexta edición del 30 de marzo al 1 de abril con tres conciertos en enclaves históricos para fusionar música y patrimonio

Castillo de los Templarios de Ponferrada (León)
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Jacobo Casas


Jacobo CasasRedacción COPE Bierzo

Ponferrada - Publicado el

2 min lectura1:07 min escucha

La ciudad de Ponferrada acoge del 30 de marzo al 1 de abril una nueva edición de su Festival de Música Antigua, ‘Fema Pons Ferrata’. Esta iniciativa, que alcanza ya su sexta edición, es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la Asociación Música Antigua Ponferrada. El principal objetivo del ciclo es consolidar una oferta musical estable y atractiva para la ciudadanía, al tiempo que se ponen en valor los edificios históricos del municipio para fusionar música y patrimonio

Festival de Música Antigua de Ponferrada (León)


Arranque con divulgación y concierto de laúd

El festival dará comienzo el lunes 30 de marzo en la Sala Río Selmo a partir de las 20:00 horas. La jornada inaugural arrancará con una charla divulgativa sobre los instrumentos históricos de cuerda pulsada, que será impartida por el especialista Rafael Muñoz. A continuación, el propio Muñoz ofrecerá un concierto con un repertorio de obras para laúd y archilaúd

Viaje al Siglo de Oro en un enclave singular

La programación continuará el martes 31 de marzo a las 19:00 horas en un escenario singular, la Capilla del Convento de la Purísima Concepción. En este espacio se podrá disfrutar del concierto del dúo El Paraíso, formado por la soprano Pilar Carretero y el músico de cuerda pulsada Aníbal Soriano. Su actuación repasará la música del Siglo de Oro español y del Seicento italiano. La entrada será gratuita, aunque se requiere una invitación que puede recogerse previamente en la taquilla del Teatro Bergidum

Clausura en el Castillo de los Templarios

El festival se clausurará el miércoles 1 de abril a las 20:30 horas en el emblemático Castillo de los Templarios. El concierto de cierre, titulado ‘En terras de Espanya’, correrá a cargo del ensemble femenino Egeria. La formación ofrecerá un programa centrado en la música de la Hispania medieval, poniendo un broche de oro a tres días de inmersión en el patrimonio sonoro.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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