El extremeño David García Zurita celebra su plata mundial: "Ser subcampeón del mundo, quieras o no, suena bastante bien"

La energía de IBERDOEX te trae la historia de David García Zurita. El extremeño no puede ocultar su felicidad tras un Campeonato del Mundo Indoor sobresaliente. Para el pacense, los resultados han sido "bastante destacables", culminando su primer mundial absoluto con un undécimo puesto en 400 metros y, sobre todo, una medalla de plata en el relevo mixto 4x400. Un éxito que el propio atleta resume con orgullo: "Ser subcampeón del mundo, quieras o no, suena bastante bien".

Ser subcampeón del mundo, quieras o no, suena bastante bien" David García Zurita Atleta pacense

El velocista del Maven – Club Atletismo Badajoz se confiesa "muy feliz, muy contento", ya que era su primera experiencia mundialista a nivel individual. Este resultado se suma al gran desempeño del equipo español, que logró cinco medallas en lo que García Zurita considera "una de las mejores actuaciones de la historia de España en mundiales".

Descanso y nuevos objetivos

Tras la intensidad del campeonato, el atleta tiene claro el primer paso: "descansar una semanita". Sin embargo, la mirada ya está puesta en el futuro. El reto más inmediato será el Mundial de Relevos, pero la gran meta de la temporada llegará en verano. "El objetivo de la temporada es el europeo en absoluto, que se disputará a mediados de agosto, y donde esperemos estar tanto en el nivel individual como en el relevo", afirma.

Una progresión sin pausa

Con apenas 20 años, García Zurita gestiona la presión de la élite con una madurez impropia de su edad, un proceso al que se ha ido acostumbrando "poco a poco". Su debut con la selección absoluta fue con 17 años, un ejemplo de su temprana llegada a la cima. "La proyección está siendo bastante buena, no he tenido ningún año malo o un estancamiento", explica el atleta.

Este enfoque positivo y su capacidad para disfrutar del camino son claves en su éxito. Por ahora, David García Zurita celebra los logros conseguidos mientras sigue creciendo, con la vista puesta en que su carrera "en un futuro pueda ir a más".