Bierzo al Toque reúne a las grandes estrellas del flamenco en su esperada cuarta edición

El festival Bierzo al Toque ha presentado su IV edición, consolidándose como una de las grandes citas del flamenco en el norte de España. Del 22 al 25 de julio, la ciudad de Ponferrada, en la comarca de El Bierzo (León) acogerá a algunos de los mejores representantes del cante, toque y baile, con un cartel que incluye a figuras como Estrella Morente, Farruquito, Arcángel, Montse Cortés, José del Tomate e Iván Vargas.

La presentación oficial ha tenido lugar en el emblemático Corral de la Morería de Madrid, un referente del flamenco en la capital. El acto, conducido por el periodista Teo Sánchez, ha contado con la bienvenida de Blanca del Rey, quien ha destacado el "ambiente de cariño" que reina en un festival que se vive en plena naturaleza.

Un festival consolidado

Concepción Fernández, directora de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), ha subrayado que Bierzo al Toque ya es un festival consolidado. "En cultura, consolidar es mucho más difícil que empezar. Eso es lo que ha ocurrido con Bierzo al Toque", ha explicado. Según Fernández Díez, "el festival ha hecho posible que el flamenco encuentre su espacio en un territorio inesperado".

En cultura, consolidar es mucho más difícil que empezar"" Concepción Fernández directora de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN)

También ha incidido en el papel de las sedes del festival, La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, como "lugares activos de cultura que reflejan la transformación de un territorio que ha sabido reinterpretar su pasado".

El cantaor Arcángel, que ejerce como embajador del festival, ha querido resaltar la especial unión que se produce entre el evento y la comarca. "No os perdáis este magnífico festival, en el que se hace un gran maridaje entre esa tierra y el flamenco", ha afirmado.

No os perdáis este magnífico festival, en el que se hace un gran maridaje entre esa tierra y el flamenco"" Arcángel embajador del festival

Miguel Morán, coordinador de Bierzo al Toque, ha sido el encargado de desvelar la programación completa y ha anunciado que esta edición rendirá homenaje a tres grandes personalidades de la cultura flamenca por su trayectoria: el guitarrista Victor Monge, 'Serranito', y los periodistas José Manuel Gamboa y Teo Sánchez.

Programación de la IV edición

La jornada inaugural tendrá lugar el miércoles 22 de julio y será de acceso gratuito en el exterior de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, con las actuaciones de Puneh Farhani y Montse Cortés. A partir del jueves, el festival se trasladará a la sala Turbinas de La Térmica Cultural.

El jueves 23 será el turno del bailaor Iván Vargas y la cantaora Estrella Morente, con una sesión final a cargo de Dj Miguel A. Sutil. El viernes 24, la programación continuará con el guitarrista José del Tomate y el bailaor Farruquito, seguidos por la música de Dj Freikets.

La noche de clausura, el sábado 25, contará con el espectáculo de Torombo, Pepe Torres y la Repompa, para dar paso después al embajador del festival, Arcángel. El fin de fiesta correrá a cargo de Dj Gufi. Las entradas para las noches en La Térmica Cultural ya están disponibles en la web del espacio cultural.