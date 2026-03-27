Ponferrada (León) estrena un nuevo ágora cultural junto al Castillo en homenaje al artista Ángel Ruiz

Ponferrada ha inaugurado este jueves un nuevo espacio cultural al aire libre en su casco histórico, ubicado junto al Castillo de los Templarios y en pleno Camino de Santiago. Este proyecto ha consistido en la recuperación de varias viviendas en ruinas, que se han transformado en un ágora con aforo para unas 70 personas.





Un homenaje con fondos europeos

El nuevo recinto, que llevará el nombre del artista berciano Ángel Ruiz, ha sido financiado con 211.000 euros de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El espacio está concebido para albergar actuaciones musicales, actividades culturales y diversos encuentros vinculados al turismo.





De la degradación a la recuperación

La intervención, ejecutada por la empresa Tres Castillos, ha logrado transformar un enclave que se encontraba degradado en un nuevo punto de encuentro ciudadano. Además, el recinto incorpora elementos naturales con un alto valor simbólico, como una glicinia heredera de la que se encuentra en el Museo de la Radio y un acebo que ha sido trasladado desde la Plaza del Ayuntamiento.





El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha destacado durante la inauguración que el proyecto se enmarca en la estrategia de recuperación de espacios urbanos. Según el regidor, la actuación no solo refuerza la oferta cultural y turística de la ciudad, sino que también mejora la seguridad en una zona que presentaba riesgos para los viandantes.