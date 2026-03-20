El turismo de Ponferrada (León) roza los 30 millones, pero busca su consolidación definitiva

El turismo ha dejado en Ponferrada, en la comarca de El Bierzo, en la provincia de León, un impacto económico superior a los 29 millones de euros durante el último año. Esta cifra se acerca al objetivo de 30 millones que el concejal de Turismo, Iván Alonso, se marcó para el presente mandato, aunque asegura que todavía no está “satisfecho” y que el sector en la ciudad aún no está “consolidado”.

Alonso ha destacado que se encuentran en el buen camino, recordando que en 2023 el impacto del turismo era de 14,5 millones de euros. “Esta es un área muy importante porque crea impacto económico, empleo y cada euro que invertimos no es un gasto, es una inversión”, ha señalado el concejal, insistiendo en que, aunque se acercan al hito, todavía queda trabajo por hacer.

Estrategias para la consolidación

Para alcanzar la plena consolidación, Alonso considera fundamental seguir la línea de los últimos años. Esto incluye la realización de campañas de promoción en ciudades clave, como las que ya han demostrado su éxito en Madrid y Portugal, y que han logrado atraer a un número significativo de visitantes de estas procedencias.

Ponferrada, hoy por hoy, no es un destino turístico consolidado y lo que tenemos que hacer es consolidarlo" Iván Alonso concejal de Turismo de Ponferrada

Otro pilar de la estrategia es la desestacionalización de la oferta turística. La organización de más de diez congresos y eventos, como el campeonato nacional de mus, ha conseguido llenar los hoteles en meses de baja afluencia como febrero. Además, se promociona la ciudad como un destino ‘slow’, enfocado en el turismo tranquilo y de desconexión.





Próximos pasos y el reto del alojamiento

El consistorio ya prepara nuevas acciones promocionales, con una campaña “novedosa” en el País Vasco, donde han detectado un “público creciente”. También se reforzará la promoción en Galicia con eventos como la Feria Ponfevin o la recreación de la batalla de los Irmandiños.

Sin embargo, el crecimiento choca con una limitación clave. “Apelo de nuevo a la iniciativa privada”, ha declarado Alonso, celebrando la próxima apertura de un nuevo hotel en el centro y la posible llegada de otro. La necesidad de ampliar la infraestructura es urgente para sostener la demanda.

Necesitamos incrementar nuestra capacidad hotelera" Iván Alonso concejal de Turismo de Ponferrada

Finalmente, el concejal ha adelantado que se realizarán importantes inversiones durante este año y el próximo gracias al Plan del Castillo y la Tebaida, que cuenta con una partida de medio millón de euros de la Junta de Castilla y León para seguir mejorando los atractivos turísticos de la capital berciana.