COPE
Podcasts
Bierzo
Bierzo

El turismo de Ponferrada (León) roza los 30 millones, pero busca su consolidación definitiva

El concejal del área, Iván Alonso, celebra el gran impacto económico pero insiste en la necesidad de nuevas campañas y más capacidad hotelera para asentar el destino

Castillos de los Templarios en Ponferrada (León)
00:00
Descargar
Jacobo Casas


Jacobo CasasRedacción COPE Bierzo

Ponferrada - Publicado el - Actualizado

2 min lectura1:08 min escucha

El turismo ha dejado en Ponferrada, en la comarca de El Bierzo, en la provincia de León, un impacto económico superior a los 29 millones de euros durante el último año. Esta cifra se acerca al objetivo de 30 millones que el concejal de Turismo, Iván Alonso, se marcó para el presente mandato, aunque asegura que todavía no está “satisfecho” y que el sector en la ciudad aún no está “consolidado”.

Alonso ha destacado que se encuentran en el buen camino, recordando que en 2023 el impacto del turismo era de 14,5 millones de euros. “Esta es un área muy importante porque crea impacto económico, empleo y cada euro que invertimos no es un gasto, es una inversión”, ha señalado el concejal, insistiendo en que, aunque se acercan al hito, todavía queda trabajo por hacer.

Estrategias para la consolidación

Para alcanzar la plena consolidación, Alonso considera fundamental seguir la línea de los últimos años. Esto incluye la realización de campañas de promoción en ciudades clave, como las que ya han demostrado su éxito en Madrid y Portugal, y que han logrado atraer a un número significativo de visitantes de estas procedencias.

Ponferrada, hoy por hoy, no es un destino turístico consolidado y lo que tenemos que hacer es consolidarlo"

Iván Alonso

concejal de Turismo de Ponferrada 

Otro pilar de la estrategia es la desestacionalización de la oferta turística. La organización de más de diez congresos y eventos, como el campeonato nacional de mus, ha conseguido llenar los hoteles en meses de baja afluencia como febrero. Además, se promociona la ciudad como un destino ‘slow’, enfocado en el turismo tranquilo y de desconexión.

Castillo de los Templarios de Ponferrada (León)


Próximos pasos y el reto del alojamiento

El consistorio ya prepara nuevas acciones promocionales, con una campaña “novedosa” en el País Vasco, donde han detectado un “público creciente”. También se reforzará la promoción en Galicia con eventos como la Feria Ponfevin o la recreación de la batalla de los Irmandiños.

Sin embargo, el crecimiento choca con una limitación clave. “Apelo de nuevo a la iniciativa privada”, ha declarado Alonso, celebrando la próxima apertura de un nuevo hotel en el centro y la posible llegada de otro. La necesidad de ampliar la infraestructura es urgente para sostener la demanda.

Necesitamos incrementar nuestra capacidad hotelera"

Iván Alonso

concejal de Turismo de Ponferrada

Finalmente, el concejal ha adelantado que se realizarán importantes inversiones durante este año y el próximo gracias al Plan del Castillo y la Tebaida, que cuenta con una partida de medio millón de euros de la Junta de Castilla y León para seguir mejorando los atractivos turísticos de la capital berciana.

El turismo de Ponferrada roza los 30 millones de euros pero busca su consolidación definitiva

César Sánchez Ical


Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE BIERZO

COPE BIERZO

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 20 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking