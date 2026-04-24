Desmantelan un sofisticado laboratorio de marihuana en una nave industrial de Ponferrada (León)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada, en la comarca de El Bierzo (León), han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La detención se ha producido tras desmantelar un cultivo “indoor” de marihuana que se encontraba en una nave industrial con vivienda. Al detenido también se le investiga por su posible implicación en un delito de defraudación de fluido eléctrico y otro de tenencia ilícita de armas.

Una investigación de varios meses

La investigación, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes, comenzó hace varios meses a raíz de informaciones que apuntaban a la existencia de una plantación interior de marihuana. Las sospechas se centraron en una nave donde residía el ahora detenido, quien ya estaba relacionado con otras personas arrestadas anteriormente por hechos similares.

Durante las pesquisas, los agentes solicitaron información a las compañías eléctricas y detectaron un consumo anómalo. Las comprobaciones confirmaron que el contador estaba puenteado y registraba una intensidad de 33 amperios, cifras que no se correspondían con la escasa actividad aparente de la nave y que reforzaron las sospechas de una acometida ilegal para alimentar la plantación.

Además, las labores de vigilancia, el análisis de envíos de paquetería y las comprobaciones económicas revelaron que el investigado mantenía un elevado nivel de vida sin tener ingresos legales conocidos que lo justificaran, lo que consolidó las pruebas en su contra.

Un laboratorio clandestino en la nave

Con la correspondiente autorización judicial, la Policía Nacional procedió al registro de la nave industrial y sus anexos. En el interior, los agentes hallaron un completo laboratorio clandestino destinado al cultivo y procesado de marihuana, lo que confirma la sofisticación de este tipo de plantaciones.

En el operativo se intervinieron numerosas plantas en diferentes fases de crecimiento, algunas ya cortadas y en proceso de secado. También se incautaron dos centrifugadoras de polen, ventiladores, lámparas LED, calefactores, semilleros, fertilizantes, termostatos, una sulfatadora, tabletas de hachís y varios recipientes con sustancia estupefaciente.

Junto al material para el cultivo, los agentes encontraron un rifle calibre 22 y 95 cartuchos de la misma munición. El operativo culminó con la detención del investigado, que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial para responder por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.