Cae en Ponferrada (León) uno de sus ladrones más activos que actuaba junto a su hijo

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Ponferrada, en una operación conjunta con la Policía Municipal, han conseguido el ingreso en prisión del presunto autor de diversos robos con fuerza, considerado uno de los delincuentes más activos de la localidad en los últimos meses. La detención se ha producido el pasado 14 de abril y el juzgado ha decretado su ingreso en prisión este mismo día 15.

Una detención de madrugada

La detención se ha producido sobre las 02:00 horas del pasado 14 de abril. Una patrulla de la Policía Municipal ha localizado a un hombre en actitud sospechosa y huidiza que llevaba consigo varios cajones y herramientas. Al percatarse de la presencia de los agentes, el individuo ha soltado los objetos y ha comenzado una huida a pie.

Tras una persecución, los agentes han logrado interceptar al sospechoso. Durante su fuga, el hombre ha arrojado varios cajetines de máquinas expendedoras y una pata de cabra. En el momento de la intervención, se le han incautado también aproximadamente 1.200 euros en monedas.

Padre e hijo actuaban juntos

Una vez trasladado a las dependencias de la Policía Nacional, las gestiones de investigación han permitido acreditar su presunta participación en la fractura y robo de varias máquinas expendedoras de un establecimiento local. Además, se le imputan al menos tres robos con fuerza en furgonetas de distintas empresas, todos cometidos en pocas horas.

El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, ya estaba en el punto de mira de los investigadores. Se le relacionaba con otros robos en vehículos de profesionales ocurridos recientemente en la zona de Flores del Sil, donde residía. Los agentes han determinado que actuaba conjuntamente con su hijo, quien también ingresó en prisión días atrás por delitos de naturaleza similar.

En el momento de su detención, sobre el arrestado pesaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación. El Juzgado de Instrucción de Guardia ha decretado su inmediato ingreso en prisión. La investigación continúa abierta para determinar si está implicado en otros hechos delictivos en la zona.