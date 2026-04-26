Óscar Sánchez, el cambio que ha salvado al VCF Mestalla

El Valencia Mestalla ha certificado en la mañana de hoy su continuidad en Segunda RFEF. Lo ha hecho a falta de una jornada para el final y tras una racha increíble en el tramo final, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Una dinámica que coincide con la subida de Óscar Sánchez al banquillo del filial tras la destitución de Angulo. Una decisión que prolongó en el tiempo y tras la cual se ha encontrado el efecto deseado.

Miguel Ángel Angulo fue destituido, como contamos en COPE, tras apretar Ron Gourlay el botón rojo. La Academia VCF tenía tomada la decisión, pero era el CEO de Fútbol el que debía ejecutar un cese que implicaba a una leyenda del club: el jugador más títulos de la historia del Valencia CF. Los números y las sensaciones tras este cambio han ratificado la necesidad que había de cambio de aires en el filial. Tal y como veníamos contando en esta casa, las dudas y la tensión fueron un denominador común desde principio.

Nico Rodriguez / VCF Cuatro victorias en cinco partidos con Óscar Sánchez

Óscar Sánchez cogió el equipo en puestos de play-out de descenso con 32 puntos y, tras las cuatro victorias en cinco partidos, ha certificado la salvación. En esos choques ha anotado 17 goles y ha demostrado una cara muy solvente. Un equipo vertical, presionante y con mucha hambre, capaz de ganar a un Sant Andreu que se estaba jugando el ascenso y a un Terrassa que peleaba por él. El principal cambio ha sido en el Puchades, donde el filial ha cambiado la tendencia de un equipo plano al que se le complicaban los encuentros por una versión muy solvente y fiable.

Al margen de lo colectivo, Óscar Sánchez ha conseguido sacar la mejor versión de sus futbolistas. Jugadores como Lucas Núñez (06) y Otorbi (07) han crecido mucho con el técnico y Wanjala se ha destapado como una de las revelaciones de la temporada. Óscar ha apostado por la juventud de Mayol (2008), que ha respondido con un gran rendimiento. También ha dado titularidades en casa a Jaume Durà (2008), la perla de Paterna, al que hay que trazarle un camino hacia la élite. Mención especial para Mario Domínguez y Víctor Jr, ya que por sus botas ha pasado el juego ofensivo del equipo durante el curso. Bajo palos, Vicent Abril y Raúl Jiménez han dado también muchos puntos.

VCF Víctor Jr y Mario Domínguez, la dupla de oro del filial

óscar SEGUIRÁ LA PRÓXIMA TEMPORADA

Incluso antes de sumar esta buena racha, la convicción en el club ya era que siguiera al frente del Valencia Mestalla la próxima temporada. Se confía mucho en él para seguir formando talentos y acompañando a la élite a los jugadores que ya conoce también de la Copa de Campeones de la temporada pasada, en la que el Valencia CF terminó subcampeón.