Un gesto ejemplar en Ponferrada (León): encuentra casi 5.000 euros en la calle y los devuelve a su dueño

La Policía Nacional de Ponferrada ha recuperado y devuelto a su legítimo propietario un sobre que contenía 4.910 euros, gracias a la actuación ejemplar de una ciudadana y a las gestiones de los agentes. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre, cuando una vecina de la ciudad localizó en una céntrica calle un sobre blanco sujeto con una goma elástica.

Al percatarse de que en su interior había una importante cantidad de dinero, la mujer se dirigió de inmediato a la Comisaría de la Policía Nacional para entregarlo. Durante su declaración, aportó detalles clave sobre el lugar y momento exacto del hallazgo, a pesar de que el sobre no contenía ninguna documentación que identificara al propietario.

La investigación para encontrar al dueño

El sobre quedó depositado en el grupo de investigación de la Comisaría de Ponferrada a la espera de ser reclamado. Apenas un día después, un varón de avanzada edad se presentó en las dependencias para denunciar la pérdida de un sobre con dinero en la misma zona donde había sido hallado, explicando que lo había retirado de una entidad bancaria para repartirlo entre sus familiares.

Los agentes realizaron las gestiones de comprobación con el banco, verificando extractos y horarios que confirmaron la versión del hombre. Todos los detalles, incluida la descripción del sobre y la cantidad exacta de dinero, coincidían plenamente, por lo que la Policía Nacional procedió a la entrega del sobre a su legítimo propietario.

Un ejemplo de honestidad

Desde la Policía Nacional se ha querido agradecer públicamente la conducta de la ciudadana, destacando su honestidad y colaboración. También han recordado el compromiso permanente del Cuerpo con la atención y el auxilio a la ciudadanía, con las comisarías abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año.