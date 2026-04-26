El Extremadura contraviene la lógica y firma otra remontada para la eternidad: "Los jugadores no han parado de creer y la grada ha jugado un papel fundamental"

El Extremadura ha vuelto a contravenir la lógica con una remontada para la historia. Los azulgranas se jugaban la primera plaza para depender de sí mismos en la última jornada, pero el encuentro contra La Unión se torció hasta el punto de ir perdiendo 0-2 en el minuto 50 ante un enorme rival. En ese momento, con la victoria momentánea del Águilas en Estepona, las esperanzas parecían desvanecerse.

Una remontada para la historia

Sin embargo, solo hacía falta una chispa, y saltó. En el minuto diez de la segunda parte, Zarfino marcó el 1-2 y el estado de ánimo del estadio, con 7.500 personas, cambió por completo. El equipo y la afición entendieron que era el momento de ir a por el partido.

La segunda parte quedará para el recuerdo, con 40 minutos de ensueño para doblegar a un rival que sufrió la mística del estadio. Zarfino, de nuevo, en el 64, y Diego Díaz por partida doble (minutos 82 y 95, el primero de penalti), rubricaron otra página de oro del CD Extremadura.

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A un paso del ascenso directo

La explosión de alegría final coincidió con la noticia de que el Estepona le remontaba al Águilas. Con esta victoria, el Extremadura se asegura matemáticamente una plaza para la fase de ascenso a falta de una jornada, un éxito por sí mismo.

La temporada puede terminar con matrícula de honor si el equipo dirigido por Rocha gana en el campo del Linares y logra el ascenso directo, un escenario impensable hace solo unos meses.

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La última jornada, decisiva

El próximo domingo a las 12:00 horas, el Extremadura jugará en Linares. Por su parte, la Deportiva Minera, que está igualada a 60 puntos con el Extremadura pero con el average perdido, se enfrenta en casa al Lorca. El Águilas, con dos puntos menos, recibe al Almería B. Ninguno de los tres rivales de los equipos de cabeza se juega nada en esta última fecha.