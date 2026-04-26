Incautan un arsenal de guerra en Badajoz: tres detenidos por el tiroteo en San Roque

Agentes de la Policía Nacional han procedido, los pasados 23 y 24 de abril, a la detención de dos hombres y una mujer de entre 21 y 23 años en Badajoz. Se les acusa de los delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal organizado y tenencia ilícita de armas, en relación con el tiroteo ocurrido en la barriada de San Roque.

JLL Los testigos y los expertos consultados por COPE identificaron los Casquillos encontrados como “material de guerra”.

La investigación se iniciaba a raíz de varias llamadas a la Sala CIMACC 091 que alertaban de posibles disparos en la zona del baluarte de San Roque y la calle Santo Cristo de La Paz. Varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato al lugar, coordinando un dispositivo para la búsqueda de vestigios e implicados.

JLL Operativo policial en Aanto Cristo de la Paz

Como resultado de esta rápida actuación, se localizaba y detenía a dos hombres que se habían refugiado en una farmacia cercana. En la zona, los agentes también han recuperado dos cargadores municionados de diferentes calibres y diversas prendas de ropa pertenecientes a los presuntos responsables.

Un arsenal en Tres Arroyos

Las Brigadas de Policía Judicial y Científica se han hecho cargo del resto de la investigación, realizando un informe técnico en las zonas donde ocurrieron los hechos. En la tarde del día siguiente, se ha llevado a cabo un registro domiciliario en una vivienda de la zona de Tres Arroyos, donde los agentes han incautado dos armas largas, numerosa munición y un vehículo de alta gama que figuraba como sustraído.

Paralelamente, en la barriada del Cerro de Reyes, otros agentes han identificado y detenido a una mujer que portaba una bolsa con una gran cantidad de munición de diferente calibre. Los tres detenidos ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial pertinente.

Las armas: un Kalashnikov y una carabina AR-9

El análisis de las fotos de las armas incautadas por parte de expertos consultados por COPE revela que se trata de un arsenal potente. Una de ellas es un fusil tipo AK (Kalashnikov), probablemente un AKM o una variante similar, que utiliza el característico cargador curvo del calibre 7.62x39 mm y cuenta con una culata metálica plegable. Este tipo de arma es muy común en el mercado ilícito.

Jefatura CNP en Extremadura Las armas largas incautadas

La segunda arma es una carabina tipo AR en calibre 9 mm, similar a una AR-9 o PCC (Pistol Caliber Carbine). A diferencia de un AR-15 convencional, este modelo de diseño modular moderno está adaptado para munición de pistola, como sugiere su cargador recto.

La investigación continúa abierta y ha sido declarada secreta por la Autoridad Judicial, por lo que no se descartan nuevas detenciones o actuaciones en los próximos días.