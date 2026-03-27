Así cae la banda del cobre que simulaba ser operarios para desvalijar arquetas en Ponferrada (León)

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal organizado especializado en el robo de cobre, con la detención de diez personas. La operación, desarrollada por las comisarías de Ponferrada en la comarca de El Bierzo, León y Valladolid-Delicias, ha culminado con los arrestados como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal, daños y hurto.

Coche de la Policía Nacional de Ponferrada

Una falsa avería como tapadera

La investigación se ha iniciado gracias a la rápida actuación de la Policía Municipal de Ponferrada, tras el aviso de un operario de telecomunicaciones que ha detectado a varios individuos manipulando una arqueta en la calle Río Selmo. Los sospechosos simulaban una intervención legal, utilizando conos de señalización, ropa de trabajo y herramientas especializadas.

Al ser requeridos por el operario, los implicados han respondido de forma incoherente y han huido en dos furgonetas, abandonando en el lugar parte del material que estaban empleando para cometer el hurto.

Persecución y detenciones en dos fases

A raíz de la huida, se ha activado un dispositivo policial coordinado con vehículos camuflados y uniformados. Tras identificar que los vehículos pertenecían a una empresa de alquiler, se ha iniciado un seguimiento que ha permitido interceptar las furgonetas en un peaje de la autopista, donde se ha procedido a la detención de tres de los integrantes del grupo.

Poco después, los agentes han localizado y detenido a un cuarto implicado en un aparcamiento de León capital, donde presuntamente esperaba al resto de los miembros de la banda para continuar con la huida.

Al día siguiente, la investigación ha permitido identificar otro vehículo vinculado al grupo. Un nuevo operativo ha finalizado en la localidad de San Román de Bembibre, donde han sido detenidos otros seis miembros mientras se encontraban en un establecimiento hostelero.

Un grupo itinerante con base en Cataluña

Según las pesquisas, se trata de un grupo itinerante con base en Cataluña, cuyos integrantes se desplazaban por distintas provincias para cometer los robos. Utilizaban vehículos de alquiler para sustraer el cableado de cobre en infraestructuras de telecomunicaciones, y en la operación se ha intervenido dinero en efectivo y herramientas especializadas.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración entre los distintos cuerpos policiales y la rápida actuación de la Policía Municipal de Ponferrada como claves para el éxito de la operación. La investigación continúa abierta para determinar si los detenidos están implicados en otros hechos similares en territorio nacional.

Los diez detenidos ya han pasado a disposición judicial en Ponferrada y León. Todos ellos han quedado en libertad mientras la investigación sobre sus actividades delictivas sigue su curso.