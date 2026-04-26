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Buscan a un tripulante de 20 años desaparecido en aguas de Cabo Tiñoso

Un amplio dispositivo con un helicóptero y una embarcación de Cruz Roja peina la zona para localizar al joven, del que no se sabe nada desde ayer

Zona de Cabo Tiñoso

112 Región de Murcia

Zona de Cabo Tiñoso

Maite Fernández

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Un operativo de búsqueda se ha activado esta mañana para localizar a un tripulante de un barco fondeado frente a Cabo Tiñoso, en Cartagena. Se trata de un joven de 20 años del que los responsables del buque no tienen noticias desde ayer.

Amplio dispositivo de búsqueda

En la búsqueda participa un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, el Coordinador Marítima de la zona y una embarcación del Plan Copla tripulada por Cruz Roja de la Región de Murcia. El joven desaparecido viste una camiseta amarilla y un pantalón corto azul.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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