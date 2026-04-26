El robo del Tesoro de Villanueva: "No tenemos imágenes de quiénes han sido los ladrones"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado este domingo de que no se dispone de imágenes del robo de las 149 monedas que componen el Tesoro de Villanueva. El hurto ha tenido lugar en el Museo Arqueológico de Badajoz y, por el momento, no hay pistas sobre los autores.

No tenemos imágenes de quiénes han sido los ladrones"

Quintana ha explicado la situación en declaraciones a los medios: "No tenemos imágenes de quiénes han sido los ladrones y estamos trabajando en la investigación. Vamos a ver qué resultado podemos obtener, pero no tenemos imágenes". Ante la falta de grabaciones, ha señalado que el edificio es propiedad del Estado, pero su gestión está cedida a la Junta de Extremadura desde hace 40 años. "Vamos a ver si hay cámaras en otro sitio. En este momento, nosotros no tenemos todavía ninguna imagen", ha insistido.

Un robo selectivo

La investigación, que sigue abierta, ha confirmado que los ladrones sustrajeron la totalidad del Tesoro de Villanueva, compuesto por 149 monedas acuñadas entre los siglos XVIII y XIX. El delegado del Gobierno ha afirmado que los autores "han ido" específicamente a por este botín, hallado en 1987 bajo el Cine Rialto de Villanueva de la Serena.

Las monedas eran una auténtica maravilla" José Luis Quintana Delegado del Gobierno

Quintana, que ha lamentado la pérdida, ha descrito la colección como una joya de gran valor. "Yo fui a verlo, es una maravilla, las monedas eran una auténtica maravilla", ha señalado. Además, ha añadido que la Policía Nacional se encontró con "alguna dificultad" para acceder al museo tras ser alertada por la vigilante que custodiaba el edificio.