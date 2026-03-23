La Xunta de Galicia la gestión del Pazo de Meirás: "Tiene un especial significado en toda su plenitud siendo fiel a toda su historia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado este lunes la intención de su Ejecutivo de gestionar el Pazo de Meirás y de sumarse al recurso del Gobierno central contra la indemnización a los herederos de Francisco Franco. El anuncio se produce después de que los servicios jurídicos autonómicos analizaran la cuestión y acordaran comunicar la decisión a la Abogacía del Estado, siempre que el Gobierno "se decida a presentarlo".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, Rueda ha asegurado que también se ha acordado manifestar de nuevo al Ejecutivo central "la intención de la Xunta de hacerse cargo de la gestión del Pazo de Meirás". Para ello, se pretende iniciar un diálogo para valorar si la "fórmula más adecuada" es la cesión de uso o la transferencia de la titularidad, aunque el presidente ha recalcado que la prioridad es poder "gestionar" el inmueble.

00:00 Volumen Cerrar Alfonso Rueda anuncia que la Xunta reclamará el Pazo de Meirás

Esta solicitud, ha precisado el titular del Gobierno gallego, se formalizará una vez que el Estado, como actual propietario, "realice las obras necesarias para garantizar la conservación" del Pazo. Según la Xunta, es necesario un plan de rehabilitación integral para subsanar las deficiencias que impiden que las visitas públicas se realicen en su totalidad.

Un plan de usos fiel a la historia

De forma paralela, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude trabajará en una nueva propuesta de plan de usos para las Torres de Meirás. El objetivo, en palabras de Alfonso Rueda, es que sea "fiel a la historia" del pazo, actualizando el documento que ya se había elaborado en el año 2020.

El futuro plan de usos abarcará todo el legado del inmueble, desde el papel de su impulsora, Emilia Pardo Bazán, hasta el proceso por el que llegó a manos del dictador. A preguntas de los medios, Rueda ha afirmado que el plan de 2020 exige "una reformulación" para reflejar toda su trayectoria. "Queremos que el plan de usos lo refleje todo. Una cosa no puede ser excluyente de la otra y creo que todo tiene cabida", ha manifestado.

Europa Press Archivo - Fachada del Pazo de Meirás.

Un proceso participativo y abierto

Además del trabajo técnico de la Consellería, el Gobierno gallego impulsará un proceso participativo y abierto. En él podrán participar personas y colectivos "de diferentes sensibilidades y visiones" con el fin de "alcanzar un documento plural y sólido en el que toda la ciudadanía se vea representada".

El objetivo final es convertir el Pazo de Meirás en un equipamiento útil para la creación cultural contemporánea, respetando su complejo pasado. "Igual que la sociedad gallega es plural y abierta también lo es para disfrutar de este bien de interés cultural (BIC) que tiene un especial significado en toda su plenitud siendo fiel a toda su historia", ha zanjado Rueda.