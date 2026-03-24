Tony Rham desvela en su nuevo libro el arte de recuperar la atención perdida: "La multitarea es un fake"

En un mundo dominado por las prisas y las distracciones, el profesor de humanidades y meditación Tony Rham ha presentado su libro "Las meditaciones cotidianas". La obra, que se presenta esta tarde en el club de lectura de Diario de Navarra, nace como una respuesta a la creciente pérdida de atención en la sociedad actual.

Rham ha explicado que la idea del libro surgió hace años, al anticipar como especialista lo que se venía. "Efectivamente es un tema que está de moda, desafortunadamente, porque estamos perdiendo atención por causas que son graves", ha señalado el autor.

La mentira de la multitarea

Uno de los puntos que aborda Rham es la falsa creencia en la multitarea. Asegura que se trata de un "fake", ya que "el ser humano, cómo funciona bien la mente de un ser humano, es prestando atención a cada cosa que se hace en el momento presente". Esta pérdida de foco se manifiesta en escenas cotidianas, como ver "cientos de pantallas grabando" en un concierto en lugar de disfrutar del momento.

La multitarea es un fake, o sea, para los seres humanos eso no existe" Tony Rham Autor del libro

Un camino para volver a uno mismo

Con un lenguaje asequible y divulgativo, el libro se divide en dos partes. La primera analiza el problema de la atención, mientras que la segunda ofrece pautas para reconectar con ella, bebiendo de la sabiduría de filósofos y místicos, desde Parménides hasta Simone Weil.

Como adelanto, Rham ha ofrecido un consejo práctico: redescubrir el aburrimiento, al que califica como "una mina de oro para nuestra mente". Según el autor, no permitirnos momentos de aburrimiento por el uso constante de dispositivos móviles nos priva de sus beneficios.

"Cuando nos aburrimos pasan cosas en la mente que son todo beneficiosos", ha afirmado. Es en ese estado de divagación cuando la mente genera nuevas ideas y conexiones, permitiendo que se expanda y crezca.