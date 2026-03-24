La demora en la licitación amenaza con dejar los parques de Santiago, otra vez, sin cafeterías este verano

Como ya ocurriera en la primavera y verano del pasado año, la ciudad de Santiago corre el riesgo de volver a quedarse sin el servicio de las cafeterías que, por medio de concesión, han operado en años anteriores en los parques de Eugenio Granell sito en el barrio de Paxonal, A Granxa do Xesto en las faldas del Monte do Pedroso y en O Berce do Sar, junto a uno de los manantiales y en un parque que supera las 10 hectáreas de superficie.

Y todo porque, una vez más, el Concello de Santiago vuelve a retrasar la salida a concurso de estas concesiones administrativas que permitirían que empresas de hostelería o particulares las explotaran durante los meses de la primavera y verano, principalmente coincidiendo con el buen tiempo.

Así lo asegura el concejal del grupo municipal socialista en el Concello de Santiago, Sindo Guinarte, quien ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que este verano estos tres parques de la ciudad vuelvan a quedarse sin los servicios de cafetería no ya sólo en la recién estrenada primavera, sino también en los meses estivales porque, pase lo que pase, "ya llega tarde".

El problema de los plazos

Guinarte ha recordado que el concurso del año anterior "quedó desierto en el mes de agosto" debido a que se publicó demasiado tarde, lo que desincentivó a los posibles licitadores. Ahora, con la primavera ya iniciada y la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la situación es crítica. "No sabemos siquiera si están iniciados los trámites para la licitación de estas cafeterías", ha señalado el concejal en herrera en COPE Santiago, insistiendo en la necesidad de dar tiempo a los interesados para poder actuar con previsión para que se pueda preparar la explotación con garantías, organizar al personal y planificar sus números.

Para el edil socialista, el objetivo principal del Concello no debería ser la recaudación a través de un canon, sino el de asegurar que las instalaciones estén operativas para el disfrute de la ciudadanía. "El interés tiene que ser que estén en funcionamiento", ha afirmado.

Unas instalaciones en estado "preocupante"

Además del retraso administrativo, Sindo Guinarte ha alertado sobre el mal estado de conservación de algunas de las cafeterías, que necesitan "obras de acondicionamiento urgentes". El concejal ha descrito problemas concretos como "algún canalón a punto de caer" en la Granja do Sesto o "baldosas levantadas" y pintadas en la del parque Eugenio Granel. Guinarte ha subrayado que los locales deben estar en "condiciones aceptables" para poder ser licitados.

Es una pena que llegue el buen tiempo y que los ciudadanos compostelanos y nuestros visitantes no puedan disfrutar de esos espacios" Sindo Guinarte Portavoz del grupo municipal del PSOE

Estos espacios, según ha explicado el concejal, son un complemento fundamental para la actividad al aire libre, ya que permiten "tomar algo, incluso comer en algunas de ellas, o hacer cumpleaños". Se trata de un servicio que "muchos compostelanos disfrutamos en otras épocas" y que enriquece la vida en los parques de la ciudad.

El PSOE preguntará en el pleno

Ante esta situación, el grupo socialista ha decidido tomar cartas en el asunto y llevará el tema al próximo pleno municipal. "Llevamos una pregunta al pleno del jueves, queremos saber en qué situación está el procedimiento para la licitación de estas cafeterías", ha anunciado Guinarte. La pregunta irá dirigida al concejal Xesús Domínguez, con la intención de conocer las previsiones del gobierno local.

El concejal socialista lamenta que, incluso si el proceso se iniciase ahora, ya sería tarde. "Van a perderse dos meses, probablemente, que podrían ser de aprovechamiento de esas instalaciones", ha concluido, recordando que algunas de estas cafeterías funcionaron "con bastante éxito" en el pasado, mientras que otras, como la del Berce do Sar, "nunca se pusieron en marcha".