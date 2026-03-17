Burgos incrementa su inversión en empleo social y logra tasas de inserción laboral de hasta el 59%

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, ha presentado la memoria de empleo social correspondiente a 2025. Los datos, en palabras de la presidenta del área, Mila del Campo, 'vienen a reforzar el compromiso que tenemos con mejorar la empleabilidad en las personas con dificultades para acceder al mercado laboral'.

Más inversión y mayor alcance

La inversión pública en políticas de empleo ha superado los 1,5 millones de euros, alcanzando la cifra de 1.567.118 euros en 2025 frente a los 1.412.315 euros de 2024. Esto supone un incremento del 11% respecto al año anterior. Por su parte, la aportación municipal ha crecido un 13,7% hasta situarse en 672.235 euros.

Este refuerzo presupuestario ha permitido, según Del Campo, 'mejorado e incrementado el número de personas atendidas, sobre todo, cuando se trata de colectivos más vulnerables'. Destaca especialmente el programa de Cruz Roja, que ha aumentado sus participantes en un 13,8% (de 587 a 668 personas), y la consolidación del de la Fundación Secretariado Gitano, con un crecimiento del 1,7% (de 623 a 634 personas).

Hemos mejorado e incrementado el número de personas atendidas" Mila del Campo Presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales

Apuesta por la formación y el empleo con apoyo

La formación se consolida como una 'herramienta clave para la inserción'. El programa SEFE, gestionado por la Fundación Lesmes, ha pasado de 181 a 195 alumnos en 2025, y las horas formativas han aumentado de 3.110 a 3.925 horas.

Además, se han mantenido los cuatro programas mixtos con un aumento en su presupuesto: Revestimientos (318.721 euros), Color Burgos (296.068 euros), Textil (175.000 euros) y Verde (282.902 euros).

Ricardo García Varios alumnos de Formación Profesional realizan trabajos de ortodoncias durante la muestra de FP en Burgos

Impacto real en colectivos prioritarios

Las políticas se han centrado en colectivos prioritarios como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y mayores de 45 años. De hecho, las mujeres son mayoría en los programas de Cruz Roja (378 frente a 290 hombres) y Secretariado Gitano (343 frente a 291). Las tasas de inserción también son muy relevantes, con un 59% de empleabilidad en los programas de inserción, y una tasa del 49% para los mayores de 45 años.

Se ha reforzado el apoyo a la discapacidad, elevando la subvención a las nueve entidades sociales con convenio de 10.300 a 12.100 euros por acuerdo, lo que representa un aumento del 17% tras varios años sin subidas.

Mila del Campo ha concluido mostrando su satisfacción con los datos y ha asegurado que el objetivo es seguir trabajando para aumentar estas cifras. 'Lo que se está pretendiendo y lo que se está consiguiendo son políticas útiles, eficaces, que que tengan impacto real sobre las personas y que las ayudan a tener nuevas oportunidades laborales y empleos dignos', ha señalado la presidenta.