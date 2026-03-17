Burgos incrementa su inversión en empleo social y logra tasas de inserción laboral de hasta el 59%
La Gerencia de Servicios Sociales aumenta el presupuesto un 11% hasta superar los 1,5 millones de euros para reforzar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables
Burgos - Publicado el
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El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, ha presentado la memoria de empleo social correspondiente a 2025. Los datos, en palabras de la presidenta del área, Mila del Campo, 'vienen a reforzar el compromiso que tenemos con mejorar la empleabilidad en las personas con dificultades para acceder al mercado laboral'.
Más inversión y mayor alcance
La inversión pública en políticas de empleo ha superado los 1,5 millones de euros, alcanzando la cifra de 1.567.118 euros en 2025 frente a los 1.412.315 euros de 2024. Esto supone un incremento del 11% respecto al año anterior. Por su parte, la aportación municipal ha crecido un 13,7% hasta situarse en 672.235 euros.
Este refuerzo presupuestario ha permitido, según Del Campo, 'mejorado e incrementado el número de personas atendidas, sobre todo, cuando se trata de colectivos más vulnerables'. Destaca especialmente el programa de Cruz Roja, que ha aumentado sus participantes en un 13,8% (de 587 a 668 personas), y la consolidación del de la Fundación Secretariado Gitano, con un crecimiento del 1,7% (de 623 a 634 personas).
Hemos mejorado e incrementado el número de personas atendidas"
Presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales
Apuesta por la formación y el empleo con apoyo
La formación se consolida como una 'herramienta clave para la inserción'. El programa SEFE, gestionado por la Fundación Lesmes, ha pasado de 181 a 195 alumnos en 2025, y las horas formativas han aumentado de 3.110 a 3.925 horas.
Además, se han mantenido los cuatro programas mixtos con un aumento en su presupuesto: Revestimientos (318.721 euros), Color Burgos (296.068 euros), Textil (175.000 euros) y Verde (282.902 euros).
Impacto real en colectivos prioritarios
Las políticas se han centrado en colectivos prioritarios como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y mayores de 45 años. De hecho, las mujeres son mayoría en los programas de Cruz Roja (378 frente a 290 hombres) y Secretariado Gitano (343 frente a 291). Las tasas de inserción también son muy relevantes, con un 59% de empleabilidad en los programas de inserción, y una tasa del 49% para los mayores de 45 años.
Se ha reforzado el apoyo a la discapacidad, elevando la subvención a las nueve entidades sociales con convenio de 10.300 a 12.100 euros por acuerdo, lo que representa un aumento del 17% tras varios años sin subidas.
Mila del Campo ha concluido mostrando su satisfacción con los datos y ha asegurado que el objetivo es seguir trabajando para aumentar estas cifras. 'Lo que se está pretendiendo y lo que se está consiguiendo son políticas útiles, eficaces, que que tengan impacto real sobre las personas y que las ayudan a tener nuevas oportunidades laborales y empleos dignos', ha señalado la presidenta.
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