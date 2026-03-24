Andalucía, destino preferido de los extranjeros para comprar vivienda: claves para conseguir financiación

Andalucía se ha consolidado como la comunidad autónoma preferida por los compradores internacionales de vivienda en España. Según los últimos datos del Colegio de Registradores, las provincias de Málaga, Almería y Cádiz concentran una parte significativa de las compraventas realizadas por ciudadanos extranjeros, una tendencia que no deja de crecer desde la pandemia.

La Costa del Sol, con Marbella, Estepona y Fuengirola a la cabeza, sigue atrayendo a compradores de Reino Unido, Alemania, Países Bajos y los países nórdicos. Pero el perfil del comprador ha cambiado: ya no se trata solo de jubilados que buscan una segunda residencia. Cada vez más profesionales jóvenes que teletrabajan y familias con hijos eligen la costa andaluza como residencia principal, atraídos por el clima, el coste de vida y la calidad de los servicios.

El reto de la financiación para compradores internacionales

Sin embargo, acceder a financiación hipotecaria sigue siendo uno de los principales obstáculos para quienes no tienen residencia fiscal en España. La mayoría de los bancos aplican condiciones más restrictivas a los no residentes: financian como máximo entre el 60% y el 70% del valor de tasación (frente al 80% habitual para residentes), exigen tipos de interés más elevados y solicitan documentación adicional que varía según el país de origen del comprador.

Los ingresos deben acreditarse con documentación del país de origen, y cada entidad tiene sus propios criterios de aceptación. Algunos bancos ni siquiera ofrecen productos específicos para no residentes, lo que reduce considerablemente las opciones disponibles para estos compradores.

En este contexto, recurrir a un intermediario de crédito inmobiliario puede marcar la diferencia. Plataformas como hipotecas.me , registradas en el Banco de España, comparan las condiciones de más de 50 entidades bancarias y ayudan al comprador a identificar qué bancos ofrecen las mejores condiciones para su perfil concreto, sin coste para el cliente.

Qué deben saber los no residentes antes de comprar

El proceso de compra para un extranjero en Andalucía implica varios pasos que conviene conocer de antemano:

NIE y cuenta bancaria. El primer paso es obtener el Número de Identidad de Extranjero (NIE), imprescindible para cualquier operación inmobiliaria o financiera en España. Además, la mayoría de bancos exigen abrir una cuenta en una entidad española para domiciliar la hipoteca.

Fiscalidad diferenciada. Los no residentes pagan el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al mismo tipo que los residentes en Andalucía (actualmente el 7%), pero están sujetos al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) si alquilan la propiedad o al Impuesto sobre el Patrimonio si el valor supera determinados umbrales.

Gastos adicionales. Además del precio de la vivienda, el comprador debe contar con un 10-15% adicional para cubrir impuestos, notaría, registro, gestoría y, en su caso, la comisión de la agencia inmobiliaria.

Tasación y plazos. El banco realizará una tasación independiente de la propiedad, y el proceso completo —desde la solicitud hasta la firma— puede alargarse entre 6 y 10 semanas, especialmente cuando hay que gestionar documentación desde otro país.

El mercado hipotecario actual favorece la compra

Con el Euríbor estabilizado por debajo del 2,5% y los bancos compitiendo por captar nuevos clientes, las condiciones actuales son considerablemente mejores que las de hace dos años. Los tipos fijos para no residentes se mueven entre el 2,30% y el 3,50% TIN dependiendo de la entidad y el perfil del solicitante.