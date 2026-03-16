La huelga de médicos a nivel nacional ha comenzado su segunda semana de paros, convocada por el sindicato médico CESM, ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad. José Manuel Gutiérrez, presidente de CESM en Burgos, ha afirmado que no les queda "otro remedio que seguir" porque la ministra "ni ha planteado negociaciones". Según Gutiérrez, el diálogo se encuentra actualmente en un "punto muerto", aunque ha señalado que "partidos políticos y consejeros de comunidades autónomas" ya están pidiendo que se negocie con ellos.

00:00 Volumen Cerrar Dani Blánquez Los médicos de Burgos secundan la huelga nacional ante el "punto muerto" en la negociación con Sanidad para ser reconocidos "como merecen"

El presidente de CESM en Burgos, José Manuel Gutiérrez, ha expresado el sentir del colectivo: "Nos sentimos ninguneados, más bien, porque no se atienden las peticiones". Ha lamentado que, hasta ahora, no haya "movimientos que digan que va a haber negociación".

Nos sentimos ninguneados, más bien, porque no se atienden las peticiones" José Manuel Gutiérrez Médico y presidente del sindicato CESM Burgos

Un estatuto propio, principal reivindicación

La principal demanda de los facultativos es la creación de un "estatuto marco propio" y un ámbito de negociación específico donde "se reconozcan las peculiaridades de los médicos". En resumen, reclaman que "se reconozca la responsabilidad y la formación del médico", que las guardias sean voluntarias y se paguen de forma justa, y que se les asigne una categoría profesional A1, acorde a su cualificación.

El futuro de la sanidad pública

José Manuel Gutiérrez ha defendido que el objetivo de la huelga es asegurar la sostenibilidad del sistema. "Lo que nosotros estamos reivindicando es que en el futuro la sanidad pública se mantenga", ha declarado. El representante sindical entiende el malestar ciudadano por la suspensión de consultas y cirugías, pero insiste en que, con el modelo actual, "es muy difícil que esto se mantenga".

Dani Blánquez Los médicos de Burgos secundan la huelga nacional ante el "punto muerto" en la negociación con Sanidad para ser reconocidos "como merecen"

Lo que nosotros estamos reivindicando es que en el futuro la sanidad pública se mantenga" José Manuel Gutiérrez Médico y presidente del sindicato CESM Burgos

Una de las cuestiones clave a regular son las guardias de 24 horas. Gutiérrez ha explicado que, en algunas especialidades, los médicos "no descansan prácticamente nada" y necesitan un descanso posterior que debe ser compensado. El objetivo es "proteger tanto al médico que ha estado 24 horas trabajando como al paciente", ya que este último no debería ser atendido por un profesional agotado.

Nuevas huelgas y manifestaciones

Los paros de esta semana se extenderán hasta el viernes. Si no hay avances, el calendario de movilizaciones continuará con una semana de huelga en abril, otra en mayo y otra en junio. "Esperemos no tener que llegar hasta esas fechas", ha manifestado Gutiérrez.

En Burgos, las protestas se intensificarán esta semana con una manifestación convocada para mañana martes y el miércoles a las 12:00, y otra el jueves por la tarde. Respecto al seguimiento, Gutiérrez ha recordado que la provincia siempre ha registrado cifras de participación superiores al 35% o 40% y se encuentra a la espera de conocer los datos de la jornada de hoy.