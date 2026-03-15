Así ha sido la votación de los candidatos de Ávila a las Cortes de Castilla y León en este 15-M

A las doce del mediodía de esta jornada electoral del 15 de marzo, los cuatro candidatos de la provincia de Ávila con representación en las Cortes de Castilla y León ya han ejercido su derecho al voto.

votación candidata socialista

La primera en depositar el sobre en las urnas ha sido la candidata del PSOE de Ávila, María del Carmen Iglesias, quien ha ejercido su derecho en su localidad, Arenas del San Pedro. Iglesias ha agradecido la labor de todas las personas que hacen este día posible, haciendo un llamamiento a la participación a los más de 130.000 abulenses que están llamados a las urnas.

Animar a los más de 130.000 abulenses que con su voto pueden tomar una decisión muy importante" María del Carmen Iglesias Candidata PSOE Ávila

00:00 Volumen Descargar Mari Carmen Iglesias, candidata del PSOE de Ávila a las Cortes de Castilla y León

A las once de la mañana han votado tanto la candidata del Partido Popular de Ávila, Cristina Sanchidrían, como el candidato de Por Ávila, Pedro Pascual.

votación candidata del pp

Cristina Sanchidrián ha votado en Centro de Educación Permanente de Adultos, agradeciendo también el trabajo que han realizado y realizarán todas las personas que trabajan esté día, apoderados, interventores o integrantes de mesas. No ha faltado el llamamiento a la participación y también la confianza en obtener el cuarto procurador para el PP de Ávila.

Estoy muy ilusionada, creo que es probable llegar a los cuatro procuradores" Cristina Sanchidrián Candidata PP Ávila

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votación candidato por ávila

A las once también ha votado el candidato de Por Ávila, Pedro Pascual en el Parque de Bomberos. Pascual ha recordado a los abulenses que en este proceso electoral “nos jugamos mucho”. Confía Pascual en mejorar los resultados de las pasadas elecciones e incluso lograr el segundo procurador para la formación amarilla.

Nos jugamos mucho" Pedro Pascual Candidato Por Ávila

00:00 Volumen Descargar Pedro Pascual, candidato de Por Ávila a las Cortes de Castilla y León

Pedro Pascual no contempla la posibilidad de tener que repetir elecciones por falta de acuerdos y se muestra confiado en que tras estas elecciones de Castilla y León, llegarán los acuerdos en las tres comunidades: Extremadura, Aragón y Castilla y León.

votación candidato vox

El último en ir a votar, a las 12.00 horas, ha sido el candidato de Vox Ávila, José Antonio Palomo, quien, al igual que el resto de candidatos, ha realizado un llamamiento a la "participación masiva" en este 15 de marzo, “para que se produzca el cambio”.

Tenemos todas las aspiraciones del mundo, no renunciamos a nada" José Antonio Palomo Candidato Vox Ávila

00:00 Volumen Descargar José Antonio Palomo, candidato de Vox Ávila a las Cortes de Castilla y León

Sin querer adelantar resultados electorales, Palomo se ha mostrado optimista, afirmando que van a subir en intención de voto y asegurando que no renuncian a nada y sus aspiraciones “son todas las del mundo”.