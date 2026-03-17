COPE
Podcasts
Cuenca
Cuenca

Ni te lo imaginas: este pueblo de Cuenca produce 50.000 toneladas de champiñones cada año y es líder en España

Quintanar del Rey celebra este fin de semana la segunda edición de su feria dedicada a este producto, motor económico y seña de identidad de toda la comarca

Champiñón
00:00
Descargar

Carmen Rodenas

Toledo - Publicado el

2 min lectura7:32 min escucha

Quintanar del Rey se convierte este fin de semana en la capital del champiñón. Este municipio de Cuenca, que produce 50.000 de las 79.000 toneladas de champiñones de Castilla-La Mancha, celebra la segunda edición de una feria que rinde homenaje a su principal motor económico y seña de identidad.

Según ha explicado el concejal de Quintanar y diputado, Javier Cebrián, el evento busca poner en valor "un producto esencial, vital para la economía de los pueblos". El cultivo del champiñón no solo es un pilar económico, sino también un factor clave contra la despoblación, ya que, como afirma Cebrián, "cuando se crea empleo, también se fija población".

El champiñón es seña de identidad de toda la comarca de la Manchuela"

Javier Cebrián

Diputado y concejal de Quintanar

Un fin de semana para degustar la tierra

La feria, que se inaugura el viernes, llega con novedades como catas de vinos y quesos de la provincia de Cuenca, que se suman a los tradicionales showcookings. La asociación de cocineros local realizará demostraciones culinarias para que los asistentes puedan "degustar productos de la tierra cocinados", abanderando, por supuesto, el champiñón.

Champiñón

ASOCHAMP

Champiñón

La INNOVACIÓN E investigación, clave contra las enfermedades

El sector ha evolucionado desde los cultivos tradicionales en cuevas a modernas naves y, aunque atraviesa un "buen momento lineal", se enfrenta a la incertidumbre de la situación internacional. Para Cebrián, el champiñón es un orgullo que transciende el municipio: "Es seña de identidad de toda la comarca de la Manchuela, tanto conquense como también albaceteña".

La innovación es fundamental, y el Centro de Investigación del Champiñón (CIE) de Quintanar del Rey, dependiente de la Diputación Provincial, ha recibido financiación para un estudio de biofungicidas hasta 2029. Este proyecto investigará el uso del quitosano, un residuo de los caparazones de insectos, para combatir enfermedades resistentes al único fungicida químico autorizado.

Además, se están analizando los hidrolatos de plantas aromáticas y del ajo como posibles repelentes naturales. Cebrián ha destacado el "gran trabajo" y la implicación del equipo del centro de investigación en el desarrollo y la protección del cultivo.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CUENCA

COPE CUENCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 17 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking