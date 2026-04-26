Lluvia de reservas en Cuenca y Guadalajara por el eclipse solar: "Tenemos reservas desde hace un año"

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto se ha convertido en un imán para el turismo en Castilla-La Mancha, especialmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara, consideradas puntos privilegiados para su observación. A cuatro meses del evento, el sector hostelero ya nota una demanda sin precedentes y se prepara para una afluencia masiva de visitantes, muy por encima de la habitual en esas fechas.

Reservas con un año de antelación

La expectación es tal que los alojamientos de la zona han registrado un comportamiento totalmente anómalo en las reservas. Según explica Diego López, secretario de la Agrupación Provincial de Hostelería de Cuenca, "nosotros ya tenemos reservas desde hace un año, no es algo normal". Esta anticipación subraya la magnitud de un evento que ya moviliza a aficionados y profesionales.

Nosotros ya tenemos reservas desde hace un año, incluso, que no es algo normal" Diego López Agrupación Provincial de Hostelería de Cuenca

Este fenómeno, que no se ha visto en España desde 1905, atrae a un público muy específico y entusiasta. López confirma que están recibiendo "más reservas de turismo extranjero" de lo habitual, compuesto por seguidores de este tipo de eventos astronómicos. Las previsiones superan con creces las de un verano normal, consolidando el eclipse como un motor turístico de primer orden.

Coordinación para un evento de magnitud

Ante la previsión de una gran afluencia, el sector no solo se muestra contento, sino también "concienciado", en palabras de López. La prioridad es garantizar que la provincia esté preparada para ofrecer un buen servicio y que todo esté bajo control. "Estamos concienciados de que va a venir más gente y de que tenemos que estar lo suficientemente preparados como para poder darles un buen servicio, atenderles bien, que todo esté controlado", afirma.

Para lograrlo, la agrupación de hostelería y las administraciones públicas llevan meses trabajando conjuntamente. Se han organizado múltiples comisiones y reuniones de coordinación, seguridad y promoción turística. El objetivo de este trabajo previo es que, llegado el día, el resultado sea el mejor posible y el evento beneficie a todos los establecimientos de la región.