Estas son las provincias de España donde mejor se va a poder observar el eclipse total de sol del 12 de agosto

España se prepara para un fenómeno astronómico que no se vive en la península desde hace más de un siglo: un eclipse total de sol. El próximo 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que sumirá en una oscuridad total a una franja del territorio y que ya ha desatado un auténtico boom turístico con hoteles y reservas al completo.

En 'La Tarde' de COPE hemos puesto el foco en este fenómeno y en todos los detalles del mismo de la mano de nuestro divulgador científico Jorge Alcalde y el astrofísico Josep Masalles.

Las mejores ubicaciones para ver el eclipse

El divulgador científico Jorge Alcalde ha explicado que la expectación se debe a que "hace más de un siglo que no pasa por la península ibérica". Según ha detallado durante la conversación con Pilar García Muñiz, la franja de totalidad del eclipse, la zona donde la oscuridad será completa, "es suficientemente grande y ancha para que haya cientos de miles de personas esperando verla".

Las comunidades autónomas más afortunadas serán Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en una línea que cruzará el país desde Galicia hasta Mallorca.

Por su parte, el astrofísico Josep Masalles ha añadido que la línea central del eclipse, donde la duración es mayor, irá desde Luarca (Asturias) hasta Peñíscola (Castellón). El punto óptimo en la península será precisamente Luarca, con un minuto y 50 segundos de oscuridad total. Toda la cornisa cantábrica, además de provincias como Palencia, Burgos, León o Soria, también serán lugares privilegiados para la observación.

La ‘adicción’ de un cazador de eclipses

En 'La Tarde' también hemos contado con la participación de Josep Masalles, astrofísico y uno de los mayores cazadores de eclipses de España, con 43 fenómenos a sus espaldas, de los cuales 22 han sido totales. Masalles ha intentado describir la fascinación que generan estos eventos, que le han llevado a viajar por todo el mundo persiguiéndolos.

Es el espectáculo natural más precioso que se puede ver en el cosmos" Josep Masalles Astrofísico

Para el experto, "es el espectáculo natural más precioso que se puede ver en el cosmos". Lo ha comparado con la belleza de las auroras boreales o un volcán en erupción, con la ventaja de que un eclipse "no es destructivo". Ha recordado que el último eclipse que cruzó la península fue en 1905, lo que explica el gran interés que ha despertado el evento de este verano.

Masalles ha subrayado que cada eclipse es una experiencia única, ya que el entorno, el paisaje y el aspecto cultural del lugar de observación influyen profundamente. "No es lo mismo como lo ven en Irán, como lo pueden ver en Estados Unidos o los aborígenes de Australia", ha señalado, recordando sus viajes a lugares tan dispares como Libia, Mongolia o la Antártida.

EFE Dos personas mirando un eclipse con unas gafas especiales

La ciencia que esconde la oscuridad

A pesar de la avanzada tecnología actual para observar el Sol, los eclipses siguen teniendo un gran valor científico. Masalles ha explicado que todavía son fundamentales para estudiar la corona solar, las tormentas solares y los efectos en la atmósfera terrestre. Históricamente, un eclipse en 1919 sirvió para corroborar la teoría de la relatividad de Einstein, y hoy en día se siguen realizando pruebas de física fundamental y desarrollando nueva instrumentación.

Finalmente, Jorge Alcalde ha lanzado una advertencia crucial sobre los riesgos de la observación. "Observar mal un eclipse puede tener consecuencias catastróficas para nuestra visión", ha afirmado. Por ello, ha insistido en la necesidad de usar siempre gafas homologadas con la normativa ISO y nunca recurrir a métodos caseros como radiografías o cristales ahumados.

"Por muy bonito que sea, no hagamos la locura de mirar al sol, aunque nos parezca que está apagado", sentenció, recomendando ponerse en manos de las agrupaciones astronómicas que se desplegarán por el territorio.