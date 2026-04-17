¿Cómo debemos observar el Sol sin sufrir daños visuales irreversibles?: AstroGuada nos prepara para el eclipse total de agosto

El 12 de agosto de 2026 es la fecha de un "espectacular" y "sobrecogedor" fenómeno astronómico que se va a poder contemplar de forma excepcional desde España, muy especialmente desde Guadalajara: el eclipse total de Sol. Con el objetivo de disfrutar de este "evento único" de forma totalmente segura no está de más hacer algunos ensayos previos de la mano de expertos.

Por eso, AstroGuada ha organizado este sábado 18 de abril una observación pública de nuestra estrella más cercana desde el Parque de la Concordia, en la capital, que se desarrollará de 11 a 14 horas, en el marco de la 4ª Feria del Medio Ambiente organizada por el Ayuntamiento.

"Es un festival de observación solar" -ha señalado en Mediodía COPE en Guadalajara, el presidente de AstroGuada, Alfonso Espinosa, avanzando que la asociación va a poner a disposición de los participantes "seis telescopios altamente profesionales para poder observar dos niveles del sol, por un lado, la fotosfera y, por otro lado, telescopios muy específicos con un filtro que nos permite ver la cromosfera". Equipos a los que se añaden "unas pantallas de televisión en unas carpas para que, por un lado, se pueda observar directamente en un ocular, pero, por otro lado, en una pantalla de televisión se pueda proyectar en directo y comentarlo o explicarlo a un grupo más o menos reducido de personas".

¿qué fenómenos solares se pueden observar?

Teniendo en cuenta que "el Sol tiene ciclos de once años", en este momento nos encontramos, según el presidente de la Asociación Astronómica de Guadalajara, "bajando del pico de máxima actividad, pero con mucha actividad".

De este modo, en la observación de este sábado, es posible contemplar con precisión la fotosfera, que es "la parte más brillante del Sol, como la superficie, que está a unos 5.500 o 6.000 grados y en ella lo más típico son las manchas solares".

Alfonso Espinosa y Julián García / AstroGuada Fotosfera con manchas solares

Además, gracias a "los telescopios más especiales, que tienen un filtro de Hidrógeno Alpha", se puede ver la cromosfera, "una capa superior de la atmósfera solar, como si fuera transparente para nuestros ojos, pero que es superllamativa" -ha destacado Espinosa, en referencia a un fenómeno que se produce en la cromosfera llamado "supergranulación", que viene a ser parecido a "cuando tenemos una olla hirviendo y el agua borbotea, solo que, en vez de con agua, es con gas ionizado, con plasma".

Ramón Delgado / AstroGuada Protuberancia solar en la cromosfera

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Sin olvidar las protuberancias solares, que son "como filamentos, como arcos que se ven en los bordes del sol, que pueden tener cientos de miles de kilómetros y ascienden desde la fotosfera por la cromosfera, incluso hasta la parte más externa de la corona solar, formando como puentes o arcos" -ha explicado, describiendo el fenómeno como "ver llover fuego".

RECOMENDACIONES PARA UNA OBSERVACIÓN SIN RIESGOS VISUALES

La celebración de la observación solar de este sábado sirve también como antesala preventiva del eclipse solar total de agosto. Y es que, si hay una recomendación sobre la que han puesto el acento desde AstroGuada es la de "no mirar nunca directamente al Sol, porque es muy peligroso".

En este sentido, han advertido de que "el daño se produce de forma indolora, así que cuando queremos darnos cuenta, el daño ya es irreversible". Y es que, según la información facilitada por el colectivo, "la pupila solo reacciona a la luz visible, por lo que un exceso de radiación ultravioleta o infrarroja puede dañar las células sensibles que se alojan en la retina y causar lesiones irreparables".

Gafas homologadas con certificado ISO 12312-2

En definitiva, para observar el Sol de forma segura y sin riesgos, hay que utilizar "gafas homologadas, con el certificado ISO 12312-2" -ha aconsejado Alfonso Espinosa, ya que "dejan pasar algo así como una diezmilésima parte de la luz solar. Es como si nos pusiéramos 100 gafas de sol, es decir son, digamos, gafas de eclipse", que, por supuesto, la Asociación Astronómica de Guadalajara no dudará en facilitar al público de la observación.

¿cuándo elegir ubicación para ver el eclipse de agosto?

En este mes primaveral, en el que el Sol "sale cada día un poquito más al norte y se pone un poquito más al norte, al revés que sucede en junio", encontramos los días perfectos para decidir el emplazamiento idóneo desde donde ver el eclipse total solar de este verano.

Será el eclipse de nuestras vidas, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza Alfonso Espinosa Presidente de AstroGuada

"El día 29 de abril es el día que nosotros llamamos el día simétrico, día gemelo del 12 de agosto" -ha adelantado Espinosa, indicando que una de las peculiaridades del eclipse total es "que va a suceder a las ocho y media de la tarde, cuando el Sol va a estar muy bajo", razón por la cual la mejor localización para contemplarlo será "un lugar que esté muy despejado o que esté un poquito elevado", para sortear obstáculos naturales y urbanos que dificulten la observación, como pueden ser "edificios o arboleda".

Preparación técnica y logística para "el eclipse de nuestras vidas"

AstroGuada lleva meses ofreciendo toda la divulgación científica necesaria para que los amantes de la observación celeste vayan preparándose para contemplar de forma segura "el eclipse de nuestras vidas, el fenómeno astronómico del siglo" -ha subrayado su presidente, máxime si tenemos en cuenta que "aquí, en Guadalajara, el eclipse anterior fue en 1905 y el próximo posiblemente sea dentro de 1.400 años".

Julián García y Alfonso Espinosa / AstroGuada Eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025

En definitiva, el eclipse de agosto es "un evento único, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza" que, desde la asociación astronómica alcarreña, animan a no perderse, ya que, según quienes han podido ver algún eclipse solar total, "impacta y emociona muchísimo: hay gente que llora, otros que ríen, otros que se abrazan" -ha contado Espinosa, calificándolo como "sobrecogedor".

Puede ser una oportunidad maravillosa para atraer a millones de personas o, si no lo hacemos bien, un problema logístico Alfonso Espinosa Presidente de AstroGuada

"Lo primero que vemos es una especie de agujero en el cielo donde estaba el Sol. De repente, se queda negro, se hace de noche y se ven estrellas, se ven planetas y podemos ver la corona solar alrededor del Sol, la atmósfera externa del sol. Los pájaros se van a sus nidos, baja la temperatura" -ha descrito emocionado, con la certeza además de que, "si lo hacemos bien" a nivel organizativo y logístico, supondrá "una oportunidad maravillosa para España de atraer a muchísima gente de todo el mundo, ya que somos el único país del mundo, a efectos prácticas, en el que se va a ver".