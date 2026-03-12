Red Vasca de Desarrollo Rural, un espacio de colaboración para dinamizar los pueblos: "Va a mejorar la calidad de vida"

El medio rural vasco afronta retos importantes para su futuro, entre ellos mantener la población, generar oportunidades económicas y coordinar mejor las políticas que se impulsan desde las distintas instituciones. Con este objetivo, el Gobierno vasco ha puesto en marcha la Red Vasca de Desarrollo Rural, un nuevo espacio de colaboración para compartir conocimientos, detectar necesidades y promover proyectos que dinamicen los pueblos.

El director de Desarrollo Rural y Políticas Europeas del Gobierno vasco, Joseba Terreros, ha explicado en el espacio Etxekoak de COPE Euskadi en que consiste esta nueva herramienta llamada a ser "una antena de lo que nuestro trabajo y un altavoz de lo que ya se hace dentro del medio rural".

Una red para cohesionar el territorio

La iniciativa ha sido presentada recientemente y nace de la Ley de Desarrollo Rural aprobada en el Parlamento Vasco en 2022. En la primera reunión celebrada han participado cerca de 40 representantes institucionales y agentes del sector. "Un punto de partida, ya que la red está abierta a la incorporación de nuevos agentes".

Getty Images Laguardia (Rioja Alavesa)

Esta nueva plataforma pretende facilitar la "identificación común de las necesidades y del lanzamiento de proyectos que puedan ser participados". Se trata, en definitiva, de mejorar la coordinación entre las múltiples instituciones y entidades que ya trabajan en políticas rurales, creando un ecosistema de colaboración más eficiente.

Para lograrlo, uno de los principios de la red es fomentar el aprendizaje colectivo, aprovechar las sinergias territoriales. Terreros ha insistido en la importancia de colaborar y mirar al entorno más cercano para encontrar soluciones. "Muchas veces nos queremos fijar en uno que está muy lejos, y quizás el del pueblo de al lado está haciendo cosas similares que pueden ser atractivas para nuestro propio municipio".

Quizás el del pueblo de al lado está haciendo cosas similares que pueden ser atractivas para nuestro propio municipio" Joseba Terreros

En este sentido, ha asegurado que este nuevo modelo de cooperación es "un engranaje que nos faltaba". "Va a posibilitar que las actuaciones que hagamos, ya sea en gobernanza o en dinamización, sean mucho más fluidas", permitiendo aplicar un enfoque más efectivo y una "lente rural" a todas las políticas públicas que se desarrollen.

Los desafíos del sector primario

Durante su intervención en COPE Euskadi, Joseba Terreros también ha abordado la actualidad que golpea al sector, marcada por el encarecimiento de carburantes, fertilizantes y energía derivados de la guerra en Irán. Su mensaje: "Analizar bien la situación y evaluar cuáles son los impactos reales que pueden tener nuestras explotaciones para garantizar su estabilidad".

Otro de los grandes condicionantes para el futuro del campo vasco es el contexto europeo, con el nuevo periodo de programación de la Política Agraria Común (PAC). Terreros ha destacado el papel crucial que juegan los fondos y programas europeos en la financiación de inversiones, la modernización de industrias o las iniciativas de emprendimiento y relevo generacional. A pesar de la incertidumbre que pueda generar una modificación del marco financiero, ha reafirmado que "el compromiso del Gobierno es total con el medio rural".

Servicios, emprendimiento y diversificación

Terreros ha asegurado que el desarrollo de los pueblos no depende solo de la agricultura. De hecho, ha subrayado la necesidad de diversificar la economía y potenciar otros ámbitos clave para mantenerlos vivos, como el empleo o los servicios. Un ejemplo, el programa Berriz con la instalación de 38 cajeros automáticos para garantizar servicios básicos de cercanía. También ha señalado la vivienda: "uno de los hitos muy importantes a los cuales vamos a tener que atajar en el corto plazo".

No todo es agricultura y ganadería en el medio rural, existen otras iniciativas" Joseba Terreros

La diversificación es, por tanto, fundamental. "No todo es agricultura y ganadería en el medio rural, sino que existen otras iniciativas que sirven de complemento". En esta línea, las dinámicas de trabajo que se impulsarán desde la nueva red se centrarán en el emprendimiento y la diversificación económica, junto a otros asuntos de gran como el relevo generacional, un aspecto que ya se está trabajando desde una estrategia específica del departamento. Poco a poco se va a tejer una red con la que el gobierno vasco espera "mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos".