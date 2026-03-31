La receta económica y deliciosa para triunfar en Semana Santa: albóndigas de sarda

En el programa Mediodia COPE Cantabria, el chef Carlos Arias, del restaurante Emma Gastro de Suances, que acaba de ser reconocido por la Guia Macarfi como uno de los diez mejores de Cantabria, ha presentado una alternativa culinaria ideal para la Semana Santa: unas albóndigas de sarda en salsa. Se trata de un plato marinero y humilde que sorprende por su sabor, siendo una opción perfecta tanto para la salud como para el bolsillo en plena temporada de este pescado azul.

Un pescado humilde y saludable

La sarda, también conocida como caballa o verdel, es la protagonista de esta receta. Hablamos de un pescado azul de temporada, cuyo mejor momento de consumo es de febrero a mayo. Carlos Arias ha destacado sus múltiples beneficios: “Es bueno para la salud y para el bolsillo”. Su alto contenido en omega 3 ayuda a controlar el colesterol y los triglicéridos, convirtiéndolo en un gran aliado para la salud del corazón, además de su gran valor proteínico.

Aunque tiene fama de tener muchas espinas, el chef recomienda pedir en la pescadería de confianza que nos saquen los lomos limpios. Para asegurarse de comprar una sarda fresca, Arias aconseja fijarse en que la pieza “esté tersa, que esté dura, que tenga el ojo brillante, ¿no? Que las agallas estén rojas”.

Sarda, caballa o verdel

Receta de albóndigas de sarda paso a paso

Para preparar estas albóndigas para cuatro personas se necesitan 3 o 4 sardas, una cebolleta, apio, 100 gramos de pan duro, harina, aceite y sal. Una vez limpios los lomos, se cortan en daditos muy pequeños. El truco del chef para la mezcla es triturar con una batidora el pan duro, el apio y la cebolleta para conseguir una masa compacta. “Lo trituramos y hacemos un poco tipo puré, nos va a quedar así amalgamado”, explica. Luego, se mezcla con la sarda picada, se pone a punto de sal y pimienta y se deja reposar en la nevera.

Pasado el reposo, se forman las bolas. Arias asegura que no hay mejor utensilio que las manos, ligeramente humedecidas en aceite para que no se pegue la masa: “El mejor truco que las 2 manos, no encuentro ninguno”. Una vez boleadas, se pasan por harina y se fríen hasta dorarlas. Se retiran y se reservan.

La salsa, el secreto de un plato jugoso

Para la salsa se necesita medio kilo de tomate maduro, una cebolla, una zanahoria, un pimiento rojo, un diente de ajo, medio vaso de vino blanco, un vaso de caldo de pescado y pimentón. Se sofríen todas las verduras durante unos 10-12 minutos, se añade el vino blanco y se deja reducir. Después, se incorpora el pimentón y el caldo, dejando que cueza todo junto otros 10 minutos. El chef recomienda triturar la salsa para un resultado más fino: “A mí me gusta triturar la salsa, para que nos quede una salsita más fina, más agradable, y para mojar más pan”.

Una vez triturada, se vuelve a poner al fuego y se introducen las albóndigas. Se cocinan a fuego medio-bajo durante 2 minutos y se dejan reposar tapadas unos minutos más antes de servir. El resultado es un plato que, según el chef, invita a disfrutar de cada bocado. Para acompañar, Arias lo tiene claro: “A mí me gusta de la albóndiga disfrutar de la albóndiga y de la salsa”. Por ello, recomienda simplemente un buen trozo de pan.

Finalmente, Carlos Arias ha propuesto otra forma rápida y sencilla de cocinar este pescado: en papillot. Consiste en envolver los lomos en papel de aluminio con limón, aceite o mantequilla, comino, tomillo y alcaparras, y hornearlo a 180 grados durante 15 minutos, una opción que se puede acompañar de una patata panadera.