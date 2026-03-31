Funes pide fijarse solo en el Andorra y evita mirar al duelo del sábado en Riazor

El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, ha afirmado este martes sobre el encuentro de este miércoles a domicilio ante el Andorra, de la trigésima tercera jornada de LaLiga Hypermotion, que llegan "en las mejores circunstancias posibles", aunque puntualizó que todos los equipos están "en igualdad de condiciones".

La lista de convocados del Málaga la conforman 25 jugadores: Herrero, Gabilondo, Puga, Darko, Ramón, Juanpe, Chupe, Larrubia, Joaquín, Carlos López, Víctor, Murillo, Jauregi, Dani Sánchez, Montero, Niño, Dani Lorenzo, Izan Merino, Lobete, Dorrio, Alex Mateos, Rafita, Aaron Ochoa, Recio y Rafa Rodriguez. El técnico ha incluido en la citación blanquiazul a los futbolistas internacionales Sub-21 Aaron Ochoa y Niño, que hoy martes tienen compromisos con Irlanda y España, respectivamente. En la convocatoria malaguista hay tres porteros. Los habituales Alfonso Herrero y Carlos López, más la novedad del cancerbero canterano Álex Mateos.

"Será un encuentro particular por el clima y el rival, pero lo afrontaremos con garantías y ambición", dijo en rueda de prensa el entrenador granadino, quien espera que las condiciones del tiempo que se van a encontrar en Andorra no les afecte.

MCF Imagen del entrenamiento previo del Málaga en el estadio.

"Igual puede afectar para bien porque tenemos jugadores acostumbrados a jugar en esas condiciones", dijo el entrenador del conjunto malagueño en alusión a los partes meteorológicos, que señalan lluvia o nieve.

Estamos ante el equipo más asociativo y presionante de la Liga, eso los hace diferentes" Juanfran Funes Entrenador Málaga CF

"Estamos ante el equipo más asociativo y presionante de la Liga, eso los hace diferentes, porque las dos goleadas que ha hecho fueron en transiciones y eso los convierte en un equipo muy especial. Eso no los hace invencibles, pero lo tenemos que tener en cuenta", relató.

el andorra casi salvado

El club del Principado continua sin poder contar con los lesionados Álex Calvo y Edgar González y ya tiene disponible a Sergio Molina que está siendo gestionado por un tema de gestión de fuerzas. Siguen con sus respectivas selecciones Áron Yaakobishvili y Min-su Kim. La mejora del equipo es evidente con un portero como Jesús Owono en estado de gracia, con el buen momento del defensa central Diego Alende y de la inspiración ofensiva de 'Lauti' De León.