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FEDEME realiza su tradicional ofrenda floral a la hermandad de San Benito de Sevilla

Fedeme ostenta con orgullo el ser hermana honoraria de esta Hermandad y su Virgen de la Encarnación Coronada, patrona de este colectivo

Ofrenda Floral Hermandad de San Benito

FEDEME

Ofrenda floral Hermandad de San Benito

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

1 min lectura

Una representación del Comité Ejecutivo de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, ha realizado esta mañana de Martes Santo su tradicional ofrenda floral a la Hermandad Sacramental de San Benito de Sevilla y sus imágenes Titulares.

 José González Quirós, Hermano Mayor, ha recibido a esta corporación en un acto cargado de emotividad, con el que se da continuidad a una tradición histórica para esta patronal. Y es que FEDEME ostenta con orgullo el ser hermana honoraria de esta Hermandad y su Virgen de la Encarnación Coronada, patrona de este colectivo.

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