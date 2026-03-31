FEDEME realiza su tradicional ofrenda floral a la hermandad de San Benito de Sevilla
Fedeme ostenta con orgullo el ser hermana honoraria de esta Hermandad y su Virgen de la Encarnación Coronada, patrona de este colectivo
Redacción Herrera en COPE
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Una representación del Comité Ejecutivo de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, ha realizado esta mañana de Martes Santo su tradicional ofrenda floral a la Hermandad Sacramental de San Benito de Sevilla y sus imágenes Titulares.
José González Quirós, Hermano Mayor, ha recibido a esta corporación en un acto cargado de emotividad, con el que se da continuidad a una tradición histórica para esta patronal. Y es que FEDEME ostenta con orgullo el ser hermana honoraria de esta Hermandad y su Virgen de la Encarnación Coronada, patrona de este colectivo.
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