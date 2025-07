Los agricultores de Canarias, en pie de guerra contra la modificación de la PAC: "Será un otoño caliente"

Estupefacción e incertidumbre entre el sector primario de Canarias. Después de las modificaciones en la Política Agraria Común y las modificaciones, también, en las ayudas al POSEI, Canarias y su sector primario se ven gravemente perjudicados. Entre otras cosas, se nos deja de reconocer la condición de región ultraperiférica y, por lo tanto, percibiremos menos ayudas. Menos dinero. La semana pasada, la Consejería de Agricultura reunía a diferentes asociaciones agrarias del archipiélago para armar un frente común de cara a afrontar estas modificaciones traídas por Europa.

Lo ha analizado en profundidad en COPE la presidenta de ASAGA en Canarias, Ángela Delgado, quien ha comentado qué postura va a acoger el campo canario ante este atropello: “Todas las medidas se meten una especie de cajón desastre en el que se puede incluir defensa de la Unión Europea o Sanidad para poder desviar esos dineros hacia otras necesidades, aparte de la reducción de la política agraria común, que se estima que puede llegar al 30%. Todo esto, unido a que las ayudas POSEI, que nunca estuvieron dentro de la política agraria común, sino que dependían directamente de la Comisión Europea y era un artículo que nos amparaba a las regiones ultraperiféricas individualizadas de la PAC”.

En cifras 30%Se estima la reducción de las partidas presupuestarias en la PAC

Ángela Delgado ha analizado cómo afectaría al agricultor y al ganadero de a pie este cambio en la Política Agraria Común: “Las ayudas no dependerán, no las pagará Europa, sino que cada presupuesto lo gestione el gobierno de turno de cada país, con lo que, primero, no tenemos certeza de cuánto podemos cobrar, segundo, no tenemos certeza de cuánto vamos a cobrar, porque dependerá del partido político que gobierne en cada país. Esos bolsillos que han dejado en cada medida, puede ser que desvíen partidas a cosas que hasta ahora no han estado previstas dentro de la política agraria común”.

CADA VEZ MENOS SOSTENIBLE

Con todo esto, la modificación de condiciones en las ayudas para un sector primario que cada vez más depende de las subvenciones para salir adelante ante la precariedad del mercado, no es sostenible en el largo plazo para la presidenta de ASAGA: “No es sostenible y nuestra agricultura y nuestra ganadería no tienen nada que ver con la agricultura y ganadería continental. Por eso es tan importante que sigamos en ese paquete diferenciado de las regiones ultraperiféricas, donde cada región tiene sus fondos y organiza sus pagos y tenemos una individualización y cada región conoce su agricultura y su ganadería”.

Nos sentimos engañados. Nada de lo que nos prometieron se ha cumplido. Vamos a tener un otoño y un invierno calentitos Ángela Delgado Presidenta de ASAGA en Canarias

Manifestaciones de agricultores en Canarias

PRÓXIMAS MANIFESTACIONES

Se sienten engañados los agricultores y ganaderos. Hace meses salían a la calle para reclamar condiciones justas y ahora se encuentran con menos ayudas. Ya hicieron un amago de manifestación en Bruselas. Ahora, Ángela Delgado anuncia un otoño caliente en las calles del archipiélago: “Se nos dijo que se había entendido el mensaje del campo, que se había entendido lo que pedíamos, que iba a haber menos burocracia, que, bueno, se nos prometieron una serie de cosas. Y de lo que hemos visto no se ha cumplido ninguna. Nos sentimos engañados. Hicimos un amago de manifestación en Bruselas el día 16 y, por supuesto, que vamos a seguir luchando. Vamos a tener un otoño y un invierno muy calentitos”.